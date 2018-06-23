24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يتصدرون السياح الوافدين على تطوان (5.00)

  2. بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" (5.00)

  3. عمال الإنعاش الوطني .. أجور زهيدة تنسف مجهودات مُضْنية (5.00)

  4. تفوق ذات إعاقة في الباك (5.00)

  5. ترودو يدفع غرامة مالية لعدم إبلاغه عن هدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | تحديث يحرم ملايين المستخدمين من "واتساب"

تحديث يحرم ملايين المستخدمين من "واتساب"

تحديث يحرم ملايين المستخدمين من "واتساب"
هسبريس - متابعة
السبت 23 يونيو 2018 - 19:30

أعلنت شركة "واتساب" أن تطبيقها للدردشة، لن يكون متاحا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعتبرها قديمة. ليحرم هذا التحديث الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية من استخدام "واتساب".

وأشارت "واتساب" إلى أنها في إطار تحديثات لتطبيقها، ستسحب دعمها تدريجيا للهواتف الذكية واللوحات الالكترونية التي تشتغل بنظام "أندرويد" ذات الإصدارات 2.3.7 والإصدارات الأقدم منها Windows Phone 8.0، إضافة إلى هواتف: أيفون الذي يعمل على iOS 7- Nokia S60 وNokia S40 - بلاك بيري 10.

ويقدر عدد الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية التي تعد غير ملائمة لهذا التحديث بستة ملايين جهاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الذكاء الغربي السبت 23 يونيو 2018 - 19:44
تقنياتهم في تقدم مستمر صناع الهواتف و صناع البرمجيات لا مكان للقديم....
لقد قال احد الناس مخاطبا خير امة اخرجت للناس
فعلا ان الله العضيم يحبكم و يفضلكم علينا لانكم تركبون قطار الحضارة بالمجان في الدنيا وتدخلون الجنة في الاخرة
اما نحن فمصيرنا النار ....فهنيئا لكم بالفوز العضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
2 - أحمد السبت 23 يونيو 2018 - 19:44
فكرة ماكرة من اليهود لتسوق شركاتهم ستة ملاين هاتف ذكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - أنس تقني صيانة السبت 23 يونيو 2018 - 19:47
عادي في العالم الإفتراضي الوهمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - العادة السبت 23 يونيو 2018 - 19:51
ايوا. الحكم عرفناه او ا النتيجة خليها مخبعة الى صار و عرّيتي عليها غتعظك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - المهدي السبت 23 يونيو 2018 - 20:07
لتطوير التطبيق لا بد من التخلي عن الأجهزة القديمة لتلائم التحديثات الجديدية لذالك فتوافق المعدات أمر ضروري و أيضا لترويج الهواتف الجديدة للمستهلكين فالأمر إقتاصدي محض ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - hassani gilmourian السبت 23 يونيو 2018 - 20:37
من جهة بعض البرمجيات لا تتلاءم الهواتف القديمة.ومن جهة اخرى تطبيق الواتساب يجب الاستفادة منه من الناحية الايجابية وليس استغلاله في التشهير بالاشخاص وتوزيع التفاهات على الاصدقاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.