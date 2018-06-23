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كُتّاب وآراء
تحديث يحرم ملايين المستخدمين من "واتساب"
أعلنت شركة "واتساب" أن تطبيقها للدردشة، لن يكون متاحا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعتبرها قديمة. ليحرم هذا التحديث الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية من استخدام "واتساب".
وأشارت "واتساب" إلى أنها في إطار تحديثات لتطبيقها، ستسحب دعمها تدريجيا للهواتف الذكية واللوحات الالكترونية التي تشتغل بنظام "أندرويد" ذات الإصدارات 2.3.7 والإصدارات الأقدم منها Windows Phone 8.0، إضافة إلى هواتف: أيفون الذي يعمل على iOS 7- Nokia S60 وNokia S40 - بلاك بيري 10.
ويقدر عدد الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية التي تعد غير ملائمة لهذا التحديث بستة ملايين جهاز.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
لقد قال احد الناس مخاطبا خير امة اخرجت للناس
فعلا ان الله العضيم يحبكم و يفضلكم علينا لانكم تركبون قطار الحضارة بالمجان في الدنيا وتدخلون الجنة في الاخرة
اما نحن فمصيرنا النار ....فهنيئا لكم بالفوز العضيم