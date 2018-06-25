"إنفينيكس" تكشف عن "نوت 5" الجديد

يوسف لخضر من دبي

كشفت شركة "إنفينيكس" للهواتف الذكية عن أحدث هواتفها «إنفينيكس نوت 5» بتصميم جديد يتضمن آخر الابتكارات في مجال الأمن، ومعزز بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفرها شركة "غوغل" الرائدة، إضافة إلى بطارية تصمد بمعدل ثلاثة أيام.

وتم الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف الجديد لـ"إنفينيكس" خلال حفل رسمي أقيم في برج خليفة بدبي، مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من ممثلي مختلف دول العالم، التي تستهدفها الشركة الصينية، إضافة إلى وسائل الإعلام الرقمية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمتاز الهاتف الجديد، الذي سيكون متاحاً في السوق المغربية الشهر المقبل، بشاشة بحجم 6.0 بوصات، وهو مزود بتقنية الوضوح الكامل FHD ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18.9. كما أنه يتوفر على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بكسل تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط صور "السيلفي" الاحترافية في ظروف الإضاءة الضعيفة.

كما يتوفر «إنفينيكس نوت 5» الجديد أساساً على بطارية بـ 4500 ملي أمبير/ساعة، وبمعدل استخدام وسطي يصل إلى 3 أيام، فضلاً عن تزويده بقدرة شحن سريعة تبلغ 3 أمبير لتواكب احتياجات المستخدمين طوال اليوم.

ويعد الهاتف الجديد لشركة "إنفينيكس"، التابعة لمجموعة TRANSSION، جزءاً من برنامج «أندرويد ون»، حيث تم تصميمه خصيصاً لتوفير أفضل التجارب البرمجية، التي توفرها شركة «غوغل»، منها تطبيقي «مساعد غوغل» وعدسات «غوغل».

وميزة عدسات «غوغل» أنها تشكل بحد ذاتها طريقة جديدة تتيح للمستخدم إمكانية للبحث عما يراه، والتفاعل مع العالم من حوله، إذ يمكن للمستخدم اتخاذ إجراءات بشأن النصوص، وتحديد أنوع النباتات والحيوانات، ومعرفة المزيد عن أشهر المعالم التي يراها.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد بشبكة الاتصال الجيل الرابع، وبنسخة نظام التشغيل أندرويد ون لـ"غوغل"، ومعالج من نوع MT6763، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بـ32 جيغا أو 64 جيغا، إضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بـ3 أو 4 جيغات.

وسيتم إطلاق هاتف «إنفينيكس نوت 5» في 30 دولة حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتاح الفرصة أمام المستخدمين في دول مثل نيجيريا ومصر والهند وكينيا وغانا وكوت ديفوار والمغرب لاقتناء هذا الإصدار الجديد. وتركز الشركة على القارة الإفريقية بشكل كبير باعتبارها سوقاً ناشئة.

وقال بنجامين جيانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيكس»، خلال حفل الإعلان عن المنتج الجديد، إن «نوت 5» جاء ليواكب أذواق متطلبات عشاق الأناقة الفاخرة والمهنيين الشباب، حيث يتيح لهم أرقى التجارب البرمجية التي توفرها شركة «غوغل»، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع مكوناته المادية التي توفرها شركة "إنفينيكس".

من جانبه، قال عارف تشودري، نائب رئيس شركة TRANSSION القابضة، إن الشركة تحرص على تقديم أفضل الخدمات إلى مجموعة واسعة من المستخدمين. وأضاف خلال الحفل قائلاً: "يأتي ذلك أيضاً انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية توفير الهواتف المتنقلة التي تُحدث نقلة نوعية في أنماط الحياة الاجتماعية لجميع المستخدمين".

أما بخصوص السوق المغربية، فأشار إتقان بودشيش، المدير العام لـ"إنفينيكس" المغرب، في تصريح لهسبريس، إن الهاتف الجديد سيكون متاحاً للمغاربة بداية شهر يوليوز القادم، بسعر لا يتجاوز 2100 درهم، وأنه سيكون في ثلاث نسخ، حسب طاقة التخزين وذاكرة الوصول العشوائية.

وولجت "إنفينيكس" السوق المغربية أواخر سنة 2015، وعرفت مبيعاتها عبر الأنترنيت، حسب بودشيش، ارتفاعاً كبيراً في السنة الأولى، لتقرر الشركة سنة 2017 توسيع قنوات البيع الخاصة بها لتصبح اليوم العلامة التجارية الثانية في المملكة.

وحسب المسؤول المغربي، فإن "إنفينيكس" استطاعت خلال سنتين ونصف الاستحواذ على 20 في المائة من السوق المحلية، لتصبح بذلك ثاني هاتف منتشر لدى المغاربة، خصوصاً لدى الشباب، وذلك راجع لتوفيرها باقة من الهواتف بأثمان في حدود 2100 درهم.