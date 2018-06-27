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كُتّاب وآراء
"إنستغرام" يوفر لكل مستخدميه "محادثات الفيديو"
أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستغرام"، التابعة لشبكة "فيسبوك"،إضافة خاصية محادثة الفيديو إلى التطبيق.
وذكرت الشركة في رسالة عبر الإنترنت: "الشهر الماضي أعلنا عن مجموعة تحديثات في تطبيق إنستغرام لجعله أقرب إلى الناس وإلى الأشياء التي يحبونها. هذه التحديثات تشمل محادثة الفيديو والقنوات الموضوعية في إكسبلورير، وتأثيرات الكاميرا على القصص المصورة التي يتم بثها".
ويمكن لمستخدمي "إنستغرام" اعتبارا إجراء محادثة فيديو عبر "إنستاغرام دايركت"، سواء مع شخص واحد أو مع مجموعة تضم حتى 4 أشخاص في وقت واحد.
كما أعلنت "إنستغرام" إضافة خاصية جديدة باسم "توبيكس"، أو موضوعات، إلى تبويب "إكسبلور"، وتتيح للمستخدمين البحث عن مجالات اهتمامهم على "إنستغرام".
وبحسب الشركة فإن أكثر من 200 مليون مستخدم يزورون تبويب "إكسبلور" يوميا للبحث عن الأفكار والإلهام. بينما هذه التحديثات متاحة لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس".