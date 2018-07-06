حوسبة "اتصالات المغرب" أفضل شريك لمايكروسوفت

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة كازانيت، التابعة لـ"اتصالات المغرب"، أن خدمتها MyCloud.ma حازت على جائزة أفضل شريك وطني لمايكروسوفت لسنة 2018 بالمغرب.

وأعلنت الشركة أن "هذا التتويج بفضل التميز في الإبداع وتفعيل الحلول للزبناء على قواعد تكنولوجيا مايكروسوفت".

وقال ياسر العمراني، المدير العام لكازانيت، إن هذا التميز جاء "لتتويج مكانتنا الرائدة والفريدة في سوق المعلوميات في المغرب".

وأشار العمراني إلى أن MyCloud.ma تواكب المقاولات المغربية في تحولها الرقمي بتسهيل الولوج إلى أحسن خدمات الحوسبة السحابية، سواء كان ذلك في مجال التعاون، أو الإنتاج، أو الحماية أو البنيات التحتية.

وأضاف العمراني، في تصريح صحافي، أنه "منذ توفير MyCloud.ma بالمغرب، قبل ما يزيد عن سنة، استفاد ما يقارب من 5.000 مستعمل من خدمات الحوسبة السحابية الفعالة، بالأساس مع 365 Microsoft Office الذي يتيح للمقاولات الحصول على حل للبريد الإلكتروني وللتعاون من درجة عالمية بأسعار جد تنافسية".

وأشار المسؤول قائلاً: "في وقت العولمة والرقمنة المتزايدة للاقتصاد، لم يعد بإمكان الشركات تفادي استعمال أفضل الأدوات والآليات لمواكبتها من خلال www.mycloud.ma، يمكن لجميع الشركات المغربية الولوج إلى أفضل الحوسبة السحابية العالمية، بغض النظر عن حجمها أو قطاع نشاطها وبطريقة بسيطة وآمنة مقابل الأداء بالدرهم".

من جهتها، قالت جافينلا شاستر، نائبة رئيس مجموعة One Commercial Partner Microsoft Corp " "يشرفنا أن نعترف بـMYCLOUD.MA لـCasanet في المغرب كشريك وطني لمايكروسوفت لهذا العام، وبتميزها بهذه الشراكة الرفيعة المستوى، تبرز الخبرة العالية والابتكار الذي نتوخاه في مجتمعنا من شركاء مايكروسوفت لتوفير حلول التحويل الرقمي".

يشار إلى أن كازانيت هي شركة خدمات رقمية، وهي فرع لشركة "اتصالات المغرب"، وتحقق رقم معاملات قدره 150 مليون درهم، وتعمل الشركة في العديد من المجالات التي تسمح للشركات بتطوير قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ونجحت في مواكبة الشركات المغربية والإفريقية لأكثر من 20 عامًا في تحولها الرقمي، من خلال تقديم أفضل التقنيات المتوفرة في الحوسبة السحابية والأمن المعلوماتي والشبكات ومراكز البيانات.