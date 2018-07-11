"أنفينيكس" تتيح للمغاربة استخدام هواتف "نوت 5"

هسبريس ـ محمد لديب

كشف مسؤولو شركة أنفينيكس لصناعة الهواتف الذكية عن نيتهم مواصلة حصد مزيد من الحصص في سوق الهواتف الذكية بالمغرب، بعد تمكنهم من السيطرة على خمس هذه السوق مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وفي مؤتمر صحافي عقد بالدار البيضاء، قال إتقان بوتشيش، المدير العام لـ"أنفينيكس المغرب"، إن "أنفينيكس نجحت في رفع حصتها في السوق المغربية إلى 22 في المئة في أقل من ثلاث سنوات من تواجدها بالمملكة"، مضيفا أن الشركة "تحقق مبيعات تصل إلى 75 ألف هاتف شهريا، أي ما يناهز 900 ألف هاتف سنويا".

المدير التنفيذي للشركة أشار في المؤتمر ذاته، الذي خصصه للإعلان عن انطلاق عملية تسويق الهاتف الجديد "أنفينيكس نوت 5"، إلى أن المجموعة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية ومستلزماتها ستواصل حصد مزيد من الحصص في السوق المغربية في السنوات القليلة القادمة، عبر طرح هواتف بمواصفات عالية وأسعار تنافسية.

وأفاد إتقان بوتشيش بأن الشركة، التي يشرف على إدارتها انطلاقا من مدينة الدار البيضاء، استطاعت فتح ما يزيد عن 1300 من نقط البيع في الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وباقي الحواضر المغربية، مشددا على أن الشركة ستواصل توسيع شبكتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من زبنائها.

وقال بوتشيش: "من أجل مواصلة توسيع حصصنا السوقية بالمغرب، قمنا بطرح هاتف أنفينيكس نوت 5 الذي يتميز بالتصميم الفريد والعصري ويدعم تقنيات الجيل الرابع للمحمول، ويتوفر على مجموعة من الخصائص التي يتيحها نظام أندرويد، والتي توفر للمستخدم الاستفادة من أفضل الابتكارات في مجال الأمن المعززة بتقنيات الذكاء الصناعي، كتطبيق مساعد جوجل".

ويضم الهاتف الجديد من أنفينيكس أسرع التقنيات لشحن البطارية التي تمكن من استخدام الهاتف لمدة ثلاثة أيام في الظروف العادية للاستعمال.

ويأتي "انفينيكس نوت 5" مع ميزات أخرى مثل شاشة 6 بوصة عالية الوضوح "FHD"، و12 "ميغا بكسل" كاميرا الخلفية، و16 "ميغا بكسل" كاميرا أمامية، و32 "جيغا بايت" مساحة تخزينية، مع مساحة تخزين خارجية قابلة للتوسيع إلى 128 "جيغا بايت"، و4 "جيغا" ذاكرة عشوائية.