كبار مستخدمي "تويتر" يفقدون 2% من متابعيهم

هسبريس - رويترز

تسبب تغيير في سياسة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بهدف زيادة مصداقيته، في خسارة أكبر مئة مستخدم للموقع لنحو اثنين في المئة من متابعيهم في المتوسط ،وذلك حسبما أفادت مؤسسة "كيهول" لجمع بيانات مواقع التواصل.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، إن تويتر لم يعد يعتبر أي حسابات أغلقت بشكل مؤقت، وأصحابها متابعون بما يشتبه أنه تحايل. وأخرجت الحسابات المغلقة بشكل مؤقت من حساب المستخدمين النشطين بشكل يومي وشهري على تويتر.

ويغلق الحساب بشكل مؤقت إذا رصد "تويتر "أي سلوك غير معتاد؛ مثل النشاط المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط.

وقد تؤثر السياسة الجديدة بشكل حقيقي على بعض مستخدمي تويتر لأن عدد المتابعين يمثل عنصرا أساسيا عندما يتفاوض المشاهير، ومن يسمون بـ"المؤثرين على مواقع التواصل "على صفقات مع معلنين. لكن بالنسبة لمستخدمين آخرين يمثل عدد المتابعين مصدر فخر.

ووفقا لبيانات كيهول فإن بدء سريان التغيرات عرفت خسارة حساب تويتر الخاص نحو 12.4 في المئة من متابعيه، وهو أعلى انخفاض بين أكبر مئة حساب على الموقع.

وشهد حساب رجل الأعمال إيلون ماسك أقل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة أو نحو 71 ألف متابع. ووفقا للبيانات فقد خسر كل حساب ضمن أكبر 100 مستخدم على تويتر نحو 734 ألف متابع في المتوسط. وقال تويتر إن الانخفاض على مستوى حسابات الموقع بأكمله سيكون أربعة حسابات في المتوسط.

وخسرت مغنية البوب كيتي بيري وهي أكثر مستخدمة لها متابعين على تويتر، أكثر من 2.8 مليون متابع، أو ما يعادل 2.6 في المئة. وشهد فنانون آخرون ضمن أكبر مئة مستخدم، مثل بينك وماريا كاري وبريتني سبيرز وإمنيم، انخفاض عدد متابعيهم بأكثر من ثلاثة في المئة.