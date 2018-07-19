24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. "الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)

  3. الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)

  4. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

  5. الرجاء يعود بفوز ثمين من ملعب ميموزا الإيفواري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات

التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات

التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:00

تراجعت أسعار باقات الأنترنيت المتحرك والثابت في المغرب إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، منذ شروع شركات الاتصالات في تسويق خدمات الارتباط اللاسلكي بالشبكة العنكبوتية منذ أزيد من 13 سنة، مستفيدة من ارتفاع حدة المنافسة بين الفاعلين الثلاثة العاملين في السوق.

وانخفض سعر خدمة الأنترنيت المتحرك بنسبة 20 في المائة، إذ انتقل سعر وحدة "جيغابايت" للأنترنيت المتحرك من 10 إلى 8 دراهم، وهو ما اعتبره متتبعون لقطاع الاتصالات في المغرب بالظاهرة الصحية التي ستسهم في تعزيز وتقوية مجتمع المعرفة المرتبط بالأنترنيت.

وعمدت شركات الاتصالات المغربية إلى طرح باقات للأنترنيت، شاملة لمكالمات وطنية مجانية لا محدودة بقيمة 200 درهم.

وأسهمت المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بالمملكة في دفع أسعار المكالمات نحو مزيد من الانخفاض، وشمل هذا الانخفاض أسعار المكالمات الدولية بكل من أوروبا وأمريكا الشمالية الذي يوازي نفس معدلات أسعار المكالمات الهاتفية المحلية في المملكة المغربية.

وعمدت شركة اتصالات المغرب إلى تخفيض أسعار الهاتف والأنترنيت المنزلي والأنترنيت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية، إلى جانب توفير عروض للهاتف والأنترنيت المتنقل بأسعار منخفضة. كما أقدمت شركتا أورنج وإنوي على تخفيض أسعار خدماتهما للأنترنيت النقال والثابت.

وكشفت بيانات صادرة عن الشركات الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات بالمملكة، اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، عن انخفاض أسعار الخدمات الهاتفية الصوتية النقالة إلى مستويات لم يسبق أن سجلها قطاع الاتصالات في المغرب.

وتراجع متوسط أسعار المكالمات الهاتفية في المغرب إلى ما دون 7 سنتيمات للدقيقة بالنسبة إلى خدمات الاتصال الصوتي عبر الاشتراك المسبق الدفع أو عبر الأداء اللاحق.

وأسهمت العروض الترويجية لخدمات الأداء القبلي للاتصالات الهاتفية في تراجع إلى ما دون متوسط الأسعار المعلن عنه من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة المشرفة على تقنين قطاع الاتصالات بالمغرب وتنظيم المنافسة به، والبالغ أقل من 23 سنتيما للدقيقة الواحدة.

ويواصل المغرب تقدمه في لائحة الدول المغاربية الأكثر انخفاضا على مستوى أسعار المكالمات، بمتوسط يشمل أسعار الاشتراكات بنوعيها المسبق واللاحق بمعدل 8 سنتيمات تقريبا، مقابل 19 سنتيما بالنسبة إلى ليبيا التي جاءت في الرتبة الثانية، وجاءت تونس في الرتبة الثالثة بمتوسط سعر يقارب 21 سنتيما، ثم موريتانيا بنحو 22 سنتيما مغربيا، والجزائر التي جاءت في الرتبة الخامسة بمتوسط سعر يوازي 24 سنتيما تقريبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - علي امرابط الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:15
باقي ماهداهمش الله هذ اتصالات المغرب يفصلوا الهاتف عن النت
دابا انا عندي اشتراك MTDUO
200 درهم للشهر 4ميجا صبيب ADSL
الهاتف كنخلص عليه ولكن مكنستعملوش نهائيا
درتو فقط من اجل النت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - صنطيحة سياسة الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:17
مزيانة للشعب

بغينا منافسة في الحليب و الزيت و ليصانص و الما والضو

بغينا منافسة في السكن باش تولي 60 متر غير ب 15 مليون

أولى عرفتو اش تديرو ??? بغينا الحكومة تبيع 60% من الوزارات للسويد وسويسرا و كندا المهن غير ما تكون فرنسا باش تكون منافسة بين الوزراء وبيان اللي فيه الدغل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - فجيجي وجدي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:20
إن زعمنا جدلا أن ثمن الربط بالأنترنت السلكي adsl قد شهد انخفاضا فهل المستهلك يستفيد من صبيب الربط كاملا ؟؟ هناك من يدفع ل 12 ميجا و لا يصله إلا 8 ميجا أو أقل !! زد على ذلك الأنترنت الاسلكي 3 او 4 g الذي يحددون لك عتبة للأنترنت المستهلك يعني أنك ممكن أن تشحن 10 دراهم و تشاهد فيديو عالي الدقة في يوتوب و تنتهي صلاحية حسابك !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - كان مسلم الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:25
الله يعز الكفار اللي خلاونا بنادم و دارو كلشي الله يرحمهم و يغفرلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - Saad الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:26
هنا في ألمانيا أدفع 7 أورو أي 75 درهم شهريا لباقة إتصال غير محدود لجميع شركات الإتصال والهاتف الثابت و1 جيغا إنترنت، 200درهم بالنسبة لللقدرة الشرائية للمغاربة شيء كثير٠ المشكل الثاني المنافسة في المغرب معدومة ولتتأكدوا أنظروا إلى الباقات تقريبا نفس الثمن كما لو أنهم يتفقون على الثمن٠ نفس الشيء مع باقي المواد٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
6 - محمد جلال الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:26
لازالت الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل الفردي وكذا لا زال الصبيب ضعيفا مقارنة ما يدفعه المنخرط بالمقابل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - سالم المغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:28
هدا الانخفاض في سعر الاتصالات اظنه نتيجة طبيعة للتحول الإيجابي الهاءل في علاقة المداويخ مع الاحتكار و المحتكرين .من الان فصاعدا سيحسب الف حساب للتعامل مع شعب المداويخ.
تستاهلو كل خير المداويخ.
......و المقاطعة لازالت مستمرة ضد الاحتكار و الحكرة.
انشري هسبريس، و شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - معلق الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:32
الا اتصالات المغرب فلا محدود ب 400 درهم و الانترنت فقط 12g مع العلم ان الشركات الاخرى طرحت اللا محدود ب 200 درهم و 25g انترنت ... قاطعوا اتصالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - المسيح الدجال الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:32
نريد المنافسة في جميع المجالات الماء و الكهرباء البنزين و الحليب ليس فقط في الأنترنت و المكالمات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - اللوز عزوز الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:33
الانترنيت لم يوظف في الإطار الصحيح. فعدد من الأنترنيتيين المهوسين والمهوسات حولوه إلى عالم خيالي لنسج العلاقان الغرامية العلاقات العابرة للحدود والقارات. حب سرمدي ترسمه الوعود الفارغة والكلمات الكالحة والاحاسيس الكادبة. مهن يتبناها الارتنيتيون ليست الا من نسج خيالهم يوظفونها لاصطياد المغلوبات عن أمرهن اما بعض الانترنيتيات فطلبهن هو التعبىة تعبئة الهاتف النقال مقابل" التعبئة بالشكل الآخر"التي تسيل اللعاب.. .....وتمر السنون وكأنها ثواني في عالم الانترنيت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - ذئب الغابة الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:33
هذه هي نتائج المنافسة الحقيقية ليس كالمنافسة الشكلية بين شركات المحروقات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - patriot الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:38
Oui auparavant 50 Dh on avait 4g d’internet pour 30 jour et aujourd’hui avec le même montant on 5g c’est une augmentation de la capacité maïs auparavant Parfois j’oublie le jour de la et je perd de qui reste mais ces derniers mois je retrouve rapidement à court de crédit
En d’autres termes le coût de la consommation a augmenté
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - ضد الضد الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:50
المشكل مع اتصالات المغرب أن المشاركين القدامى يؤدون مبالغ كبيرة حسب التعريفة السابقة. و تشجع المشاركين الجدد بتسعيرة رخيصة دون أن تخصم للمشاركين القدامى و لو سنتيما. لهذا فإني أفكر بقطع الرابط مع الشركة المذكورة سواء الهاتف النقال او الثابت و الانترنيت و التجىء إلى شركة أخرى. فكيف منذ 20 سنة و أنا اشاركهم و لم يخصموا و لو سنتيما من التسعيرة القديمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عزالدين احمد بن صالح الفريدي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:51
اتمنى الرجوع للعيش في القرن الرابع عشر . ساعدوني ارجوكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.