التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات

هسبريس ـ محمد لديب

تراجعت أسعار باقات الأنترنيت المتحرك والثابت في المغرب إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، منذ شروع شركات الاتصالات في تسويق خدمات الارتباط اللاسلكي بالشبكة العنكبوتية منذ أزيد من 13 سنة، مستفيدة من ارتفاع حدة المنافسة بين الفاعلين الثلاثة العاملين في السوق.

وانخفض سعر خدمة الأنترنيت المتحرك بنسبة 20 في المائة، إذ انتقل سعر وحدة "جيغابايت" للأنترنيت المتحرك من 10 إلى 8 دراهم، وهو ما اعتبره متتبعون لقطاع الاتصالات في المغرب بالظاهرة الصحية التي ستسهم في تعزيز وتقوية مجتمع المعرفة المرتبط بالأنترنيت.

وعمدت شركات الاتصالات المغربية إلى طرح باقات للأنترنيت، شاملة لمكالمات وطنية مجانية لا محدودة بقيمة 200 درهم.

وأسهمت المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بالمملكة في دفع أسعار المكالمات نحو مزيد من الانخفاض، وشمل هذا الانخفاض أسعار المكالمات الدولية بكل من أوروبا وأمريكا الشمالية الذي يوازي نفس معدلات أسعار المكالمات الهاتفية المحلية في المملكة المغربية.

وعمدت شركة اتصالات المغرب إلى تخفيض أسعار الهاتف والأنترنيت المنزلي والأنترنيت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية، إلى جانب توفير عروض للهاتف والأنترنيت المتنقل بأسعار منخفضة. كما أقدمت شركتا أورنج وإنوي على تخفيض أسعار خدماتهما للأنترنيت النقال والثابت.

وكشفت بيانات صادرة عن الشركات الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات بالمملكة، اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، عن انخفاض أسعار الخدمات الهاتفية الصوتية النقالة إلى مستويات لم يسبق أن سجلها قطاع الاتصالات في المغرب.

وتراجع متوسط أسعار المكالمات الهاتفية في المغرب إلى ما دون 7 سنتيمات للدقيقة بالنسبة إلى خدمات الاتصال الصوتي عبر الاشتراك المسبق الدفع أو عبر الأداء اللاحق.

وأسهمت العروض الترويجية لخدمات الأداء القبلي للاتصالات الهاتفية في تراجع إلى ما دون متوسط الأسعار المعلن عنه من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة المشرفة على تقنين قطاع الاتصالات بالمغرب وتنظيم المنافسة به، والبالغ أقل من 23 سنتيما للدقيقة الواحدة.

ويواصل المغرب تقدمه في لائحة الدول المغاربية الأكثر انخفاضا على مستوى أسعار المكالمات، بمتوسط يشمل أسعار الاشتراكات بنوعيها المسبق واللاحق بمعدل 8 سنتيمات تقريبا، مقابل 19 سنتيما بالنسبة إلى ليبيا التي جاءت في الرتبة الثانية، وجاءت تونس في الرتبة الثالثة بمتوسط سعر يقارب 21 سنتيما، ثم موريتانيا بنحو 22 سنتيما مغربيا، والجزائر التي جاءت في الرتبة الخامسة بمتوسط سعر يوازي 24 سنتيما تقريبا.