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كُتّاب وآراء
مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا
تراجع ترتيب المغرب في التصنيف العالمي لأسرع شبكات الأنترنيت، بعدما احتل الرتبة 105 من بين 200 دولة على الصعيد الدولي.
كما تراجع ترتيب المغرب على الصعيد الإفريقي، حيث احتل الرتبة الرابعة وراء كل من مدغشقر وجنوب إفريقيا وكينيا.
التصنيف الذي تصدره مؤسسة "كيبل" البريطانية، أشار إلى أن معدل سرعة صبيب الأنترنيت بالمغرب بلغ 4.03 ميغابايت، بعد إجراء قياسات في 26 منطقة داخل المملكة.
وأضاف المصدر نفسه أن معدل تحميل شريط فيديو عالي الوضوح بالمغرب يتطلب ما يزيد عن ساعتين و49 دقيقة و23 ثانية.
ويأتي هذا التراجع بعد احتلال المغرب الرتبة الأولى طيلة سنوات، فاسحا المجال أمام دول ذات اقتصاديات ناشئة، حيث تراجع إلى الرتبة 109 عالميا، فيما ارتقت مدغشقر إلى الرتبة 22 عالميا.
ويأتي التقدم الذي سجلته مدغشقر في التصنيفين الدولي والإفريقي، بالرغم من كون نسبة سكانها المرتبطين بخدمة الأنترنيت لا تتعدى 2.1 في المائة، ويؤدون أسعار اشتراك مبالغ في أسعارها، فيما نسبة السكان المتوفرين على الكهرباء لا تتجاوز 13 في المائة.
يشار إلى أن أسعار باقات الأنترنيت المتحرك والثابت تراجعت أسعارها في المغرب إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، بعد شروع شركات الاتصالات في تسويق خدمات الارتباط اللاسلكي بالشبكة العنكبوتية منذ أزيد من 13 سنة، مستفيدة من ارتفاع حدة المنافسة بين الفاعلين الثلاثة العاملين في السوق.
وانخفض سعر خدمة الأنترنيت المتحرك بنسبة 20 في المائة، إذ انتقل سعر وحدة جيغابايت للأنترنيت المتحرك من 10 دراهم إلى 8 دراهم، وهو ما اعتبره متتبعون لقطاع الاتصالات في المغرب بالظاهرة الصحية، التي ستسهم في تعزيز وتقوية مجتمع المعرفة المرتبط بالأنترنيت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
برافو برافو برافو
التعاون جنوب/جنوب مهم جدا.
التعاون شمال/جنوب/جنوب أهم بكثير لتقليص الفوارق بين دول الجنوب.
عن أي رتبة تتكلم!!!!!!! ههههههههه
حتى هنا في اسبانيا لا توجد جودة في جل المناطق الريفية و غلاء الأسعار 2 M بي 40 Euro
الاحوال....كما اننا لانتوصل بالفاتورة الشهرية...