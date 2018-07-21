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الرئيسية | عالم التقنية | مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا

مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا

مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا
هسبريس – محمد لديب
السبت 21 يوليوز 2018 - 08:00

تراجع ترتيب المغرب في التصنيف العالمي لأسرع شبكات الأنترنيت، بعدما احتل الرتبة 105 من بين 200 دولة على الصعيد الدولي.

كما تراجع ترتيب المغرب على الصعيد الإفريقي، حيث احتل الرتبة الرابعة وراء كل من مدغشقر وجنوب إفريقيا وكينيا.

التصنيف الذي تصدره مؤسسة "كيبل" البريطانية، أشار إلى أن معدل سرعة صبيب الأنترنيت بالمغرب بلغ 4.03 ميغابايت، بعد إجراء قياسات في 26 منطقة داخل المملكة.

وأضاف المصدر نفسه أن معدل تحميل شريط فيديو عالي الوضوح بالمغرب يتطلب ما يزيد عن ساعتين و49 دقيقة و23 ثانية.

ويأتي هذا التراجع بعد احتلال المغرب الرتبة الأولى طيلة سنوات، فاسحا المجال أمام دول ذات اقتصاديات ناشئة، حيث تراجع إلى الرتبة 109 عالميا، فيما ارتقت مدغشقر إلى الرتبة 22 عالميا.

ويأتي التقدم الذي سجلته مدغشقر في التصنيفين الدولي والإفريقي، بالرغم من كون نسبة سكانها المرتبطين بخدمة الأنترنيت لا تتعدى 2.1 في المائة، ويؤدون أسعار اشتراك مبالغ في أسعارها، فيما نسبة السكان المتوفرين على الكهرباء لا تتجاوز 13 في المائة.

يشار إلى أن أسعار باقات الأنترنيت المتحرك والثابت تراجعت أسعارها في المغرب إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، بعد شروع شركات الاتصالات في تسويق خدمات الارتباط اللاسلكي بالشبكة العنكبوتية منذ أزيد من 13 سنة، مستفيدة من ارتفاع حدة المنافسة بين الفاعلين الثلاثة العاملين في السوق.

وانخفض سعر خدمة الأنترنيت المتحرك بنسبة 20 في المائة، إذ انتقل سعر وحدة جيغابايت للأنترنيت المتحرك من 10 دراهم إلى 8 دراهم، وهو ما اعتبره متتبعون لقطاع الاتصالات في المغرب بالظاهرة الصحية، التي ستسهم في تعزيز وتقوية مجتمع المعرفة المرتبط بالأنترنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - راس الكورة السبت 21 يوليوز 2018 - 08:11
دواع أمنية وراء تراجع سرعة الصبيب وذلك حتى يتسنى لأجهزة المخابرات الوصول إلى بيانات المستخدم قبل أن يقبل على نشر محتوياته على الشبكة العنكبوتية ومصادرة المضمون.
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2 - hassan السبت 21 يوليوز 2018 - 08:11
حنا اتصالات ماخلات لنا ريال و الصبيب الله اجب. اتمنى ان تحسن الاتصالات من جودتها
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3 - amine السبت 21 يوليوز 2018 - 08:17
مبروك عليكم المراتب الاخيرة فيجميع المجالات
برافو برافو برافو
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4 - محمد بلحسن السبت 21 يوليوز 2018 - 08:18
كينيا لم تسبقنا فقط في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا بل سبقتنا في ورش إصلاح منظومة العدالة بمبادرة شجاعة قام بها الوكيل العام لذلك البلد بعد أن علم بغياب الجودة في مادة الفوسفاط المستورد. لقد فتح أبواب السجن و التحقيقات أمام المسؤولين المحليين و الدوليين. قام بذلك حفاظا على سلامة و صحة المستهلك الكيني و على قدسية المال العام و سمعة البلد و حكامها و نخبها و مؤسساتها.
التعاون جنوب/جنوب مهم جدا.
التعاون شمال/جنوب/جنوب أهم بكثير لتقليص الفوارق بين دول الجنوب.
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5 - مهاجر السبت 21 يوليوز 2018 - 08:22
ويأتي هذا التراجع بعد احتلال المغرب الرتبة الأولى طيلة سنوات، فاسحا المجال أمام دول ذات اقتصاديات ناشئة، حيث تراجع إلى الرتبة 109 عالميا، فيما ارتقت مدغشقر إلى الرتبة 22 عالميا.
عن أي رتبة تتكلم!!!!!!! ههههههههه
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6 - Younes Toledo السبت 21 يوليوز 2018 - 08:25
ليعرف الجميع الانترنيت في المغرب مصدره اسبانيا عندما قطع الكابل البحري الموجود بين Huelva والمغرب أقف الانترنيت .
حتى هنا في اسبانيا لا توجد جودة في جل المناطق الريفية و غلاء الأسعار 2 M بي 40 Euro
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7 - اورونجي سابق السبت 21 يوليوز 2018 - 08:30
الانترنيت بالمغرب هو طفل مزال كيحبو ، بالرغم من الاتمنة الباهضة التي يؤديها الزبون ، الهدف رقم واحد عند الشركات التلات لي عندنا فهاد لبلاد هو الربح و لا شيء غير الربح ، و بمجرد تزويد الزبون بالخدمة كيخليوه يعوم فبحرو ، انا اشتاغلت فالقطاع و شفت بزاف ديال الحالات تقدرو تسميوها حكرة اولا ما عاطينش قيمة لهاد الشعب ، بنادم خدمتو واقفة بسباب شركة ديال الاتصال و هوملدا كاعما مزكين مهم فالاخر ديال الشهر خاصو يخلص الواجب ، تكون خفيفة اولا تقيلا ما صوقهومش معمراهم كيحسبو عليك ؟!!
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8 - التقدم بالانحرافات السبت 21 يوليوز 2018 - 08:38
لكن المغرب قد سبقهما في امور اخرى، وهي اللي على بالكم، وكلها تدخل في باب الانحرافات وعلى جميع المستويات.
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9 - Mymaroc السبت 21 يوليوز 2018 - 08:40
راه المغرب ولا متأخر فكلشي حتى الأفارقة فاتونا، ؤالمسؤولين محاسينش
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10 - Walid السبت 21 يوليوز 2018 - 08:44
Internet au Maroc est très très très cher et très lent.. Mais c'est normal avec des voleurs.
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11 - abdo السبت 21 يوليوز 2018 - 08:52
ما بقات لينا المنافسة الشريفة في جودة اللاعلام واللانترنيت غا مع الصومال
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12 - المكلخ السبت 21 يوليوز 2018 - 08:52
بالدارالبيضاء نجد مشاكل مع الفاعل الرئيسي في الميدان حيت كترت اﻻعطاب واﻻصلاح يتطلب تقديم اكتر من شكاية واﻻنتظار مدة طويلة.....كما ان الصبيب اقل مما هو متفق عليه عند التعاقد،فمتلا من 12 ميكاmega لن تحصل سوى على 9 في احسن
الاحوال....كما اننا لانتوصل بالفاتورة الشهرية...
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13 - حنضلة السبت 21 يوليوز 2018 - 08:55
ليس هناك جودة عند اتصالات المغرب خصوصا في الثابت و الانترنيت انه بطيء جدا انا عندي 12 ميكا لا احصل الا على 5 او 8 انهم لصوص بامتياز يربحون الملايير بالسرقة
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14 - rachid السبت 21 يوليوز 2018 - 08:57
Resultat normal. on a plus d utilisateurs connecte et qui paie moins. pour garder leur marges les operateurs investissent moins en infrastructure.
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