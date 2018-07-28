أسبوع أسود يكبد "تويتر" و"فيسبوك" خسائر بمليارات الدولارات

هسبريس - متابعة

سجل سعر سهم "تويتر"، الجمعة، هبوطا حادا بعد إعلان الموقع عن تراجع في قاعدة مستخدميه؛ ما فاقم من الأزمة التي تضرب قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية.

وتراجع سعر سهم "تويتر" نسبة 20.5 بالمئة، ليغلق عند سعر 34.12 دولارا بالرغم من تحقيق أرباح قياسية، مع تركيز الأسواق المالية على الواقع الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحرك لكبح السلوكيات المسيئة وتعزيز الخصوصية.

وهذه الخسائر التي لحقت بـ"تويتر" جاءت بعد يوم على تسجيل موقع "فيسبوك" خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية؛ وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الأزرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر.

وقال "تويتر" إنه حقق أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 100 مليون دولار في الفصل الثاني مقارنة بخسائر بلغت 116 مليون دولار قبل عام. كما ارتفعت الايرادات بـ 24 بالمئة، لتبلغ 711 مليون دولار.

لكن الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقرا لها أعلنت أن قاعدة مستخدميها النشطين انخفضت بمعدل مليون مستخدم مقارنة بالفصل السابق، لتصل إلى 335 مليون مستخدم، وسط حملة تستهدف الحسابات الوهمية والمسيئة وحسابات "البوت" الآلية.

وقال "تويتر" إنه يتوقع أن ينخفض عدد مستخدميه في الفصل الحالي.

وهذا الانخفاض وفق "تويتر" ناتج عن "إعطاء الأولوية لجعل المنصة مكانا صحيا، وإلى حد ما لجعله متلائما مع (جي دي بي آر)"، أي القوانين الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الإنترنت على التعامل مع معلومات مستخدميها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، إن نتائج الفصل السابق تعكس الاستثمار في "الجو الصحي لتويتر على المدى الطويل"، مشيرا إلى الجهود للقضاء على الإساءات والسلوكيات غير اللائقة.

وأضاف: "سوف نستمر في الاستثمار بشكل قوي لجعل تويتر مكانا أفضل، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

كما أبلغ دورسي محللين بأن هذا الفصل كان "قويا"، وقال إن الاستخدام اليومي كان المقياس الأفضل لتحديد نموه المستقبلي.

وأعلن "تويتر" أن مستخدميه النشطين يوميا ارتفع بـ 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، دون إعطاء رقم محدد.

والخسائر التي لحقت بـ"تويتر" جاءت بعد يوم على تسجيل موقع "فيسبوك" خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية؛ وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الأزرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر.

وبلغت خسارة الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، نحو 16 مليار دولار، أول أمس الخميس، وتعادل الخسارة الصافية البالغة 15.8 مليار دولار التي يواجهها زوكربرغ بسبب حركة السهم ثروة صاحب المركز 81 على قائمة أغنى رجال العالم، التي يحتلها حالياً رجل الأعمال الياباني تاكيميتسو تاكيزاكي، وفقاً لبيانات فوربس.