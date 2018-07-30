الإنترنيت على الطائرات .. كنز بـ130 مليار دولار

ماتياس أرنولد*

في السنوات الأخيرة، أصبحت ساعات ركوب الطائرات فرصة للكثيرين من الناس، وخاصة رجال الأعمال، لكي يتحرروا من هواتفهم الذكية، حيث تختفي خدمة الاتصال بالإنترنيت؛ لكن هذه الفرصة للانفصال عن العالم وأخباره لساعات قليلة أصبحت تتراجع بفضل تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تتيح لشركات الطيران توفير خدمة الإنترنيت على متن طائراتها، وهو ما يعتبره الخبراء منجم ذهب محتمل لهذه الشركات.

يقول أندرياس سبيته، الصحافي المتخصص في موضوعات الطيران، إن "توفير خدمة الإنترنيت السريع على متن الطائرات العاملة داخل القارة الأوروبية يمكن أن يكون قاتلا للصناعة ككل".

في المقابل، فإن هناك دراسة لكلية لندن للاقتصاد تتوقع وصول حجم سوق الإنترنيت على متن الطائرات في العالم إلى 130 مليار دولار، ستكون حصة شركات الطيران منها حوالي 30 مليار دولار.

وبالرغم من أن توفير خدمة الإنترنيت على متن الطائرات ليس مستحيلا، بل إنها شائعة في الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة؛ فإن المناطق الأخرى من العالم ما زالت متأخرة في هذا السياق.

هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بالتكنولوجيا المطلوبة، وهي مكلفة وغالبا لا توفر سرعة الإنترنيت الكافية، حسب شركة "ريان أير" الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف.

وأضافت شركة الطيران: "لا نعتبر تكنولوجيا واي فاي اختراعا عظيما، نظرا لأن الكثير من العملاء يقومون بتنزيل المحتوى الذي يريدونهم على أجهزة الشخصية قبل الصعود إلى الطائرة".

ويضيف متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "كوندور" أن "تكلفة تجهيز وتشغيل الإنترنيت على متن الطائرات مرتفعة للغاية"، مضيفا أنه نظرا لآن أغلب عملاء الشركة من السائحين وغالبا ما يكونوا عائلات مع أطفالها وليسوا رجال أعمال، فمن غير المحتمل أن يوافقوا على دفع مبالغ إضافية مقابل هذه الخدمة على الطائرة؛ لكن التطورات التكنولوجية الجديدة قد تقنع شركات الطيران بتغيير رأيها.

على سبيل المثال، تختبر شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" وشركة الأقمار الصناعية "إنمارسات" تكنولوجيا تسمى "إي.أيه.إن" والتي تسمح بنقل البيانات ليس عبر الأقمار الصناعية وإنما عبر إشارات الجيل الرابع للهاتف المحمول المعروفة باسم "إل.تي.أيه" من هوائيات على الأرض إلى الطائرات حتى إذا كانت الطائرة تسير بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة.

وقد جرى تركيب حوالي 300 هوائي من هذا النوع في مختلف أنحاء أوروبا، حسب "ديفيد فوكس" المسؤول عن خدمات الطيران في "دويتشه تيليكوم"، مضيفا أن هذه التكنولوجيا أسرع وأرخص من خدمة الإنترنيت عبر الأقمار الصناعية.

وأصبحت مجموعة "أيه.آي.جي" البريطانية للطيران، التي تمتلك شركة "بريتش أيروايز" البريطانية و"أيبيريا" الإسبانية وعددا آخر من شركات الطيران الأخرى، أول زبائن شركتي الاتصالات. وقال "فوكس" إن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار، في حين تجري "دويتشه تيليكوم" مفاوضات مع شركات طيران أخرى.

وقد تهتم "لوفاتهانز" الألمانية للطيران باستخدام التكنولوجيا الجديدة، خاصة أنها في مقدمة شركات الطيران التي تقدم خدمة الإنترنيت على متن طائراتها.

وتقول شركة "ريان أير" إنها تتابع التكنولوجيا الجديدة ومدى تطورها، مضيفة أن "بعض الناس يكونون سعداء للغاية، عندما لا يكونون على اتصال بالإنترنيت خلال رحلات طيرانهم والانفصال لبعض الوقت عن بريدهم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي".