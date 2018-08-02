"هواوي" تطلق في المغرب هاتفها الجديد "نوفا 3"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة هواوي للهواتف الذكية عن طرح هاتفها الجديد "HUAWEI nova 3" في المغرب. ويأتي هاتف الجيل الثالث المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليثري رصيد المجموعة الصينية بتصميمه الأنيق ومزاياه المذهلة، مثل كاميرا "السيلفي" الاحترافية.

ياسين الخباز، المسؤول عن العلاقات العامة والتسويق بهواوي المغرب، قال: "نحن جد متفائلين بالنجاح الذي سيلاقيه الإقبال على هاتف HUAWEI nova 3 من طرف الزبناء المغاربة، ليزيد من الشعبية التي تحظى بها سلسلة HUAWEI nova في المغرب؛ ما دفعنا إلى تعزيز محفظتنا من إصداراتها وتوفير خيارات أوسع من المزايا والمنتجات أمام الزبناء".

ويتميز هاتفا "HUAWEI nova 3" و"HUAWEI nova 3i" بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 "ميغابكسل" و2 "ميغابكسل"، مصممة لتوفير صور "سيلفي" معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ترتقي بتجربة التصوير نحو مستويات جديدة.

ويمكن لهذه التقنية التعرف على أكثر من 200 مشهد مختلف عبر 8 فئات، بما في ذلك السماء الزرقاء والشواطئ والنباتات، وتطبيق مجموعة فريدة من التحسينات لكل مشهد لتوفير صور لا نظير لها، وهو الهدف الأساسي من أحدث إصدارات السلسلة.

ويحتوي هاتف "HUAWEI nova 3"على شريحة معالج "Kirin 970" المتميز، وسعة تخزين تصل إلى 4 "جيجابايت"، إلى جانب واجهة المستخدم المتكيّفة "EMUI 8.2" لتقديم تجربة رفيعة المستوى، فيما يضم "HUAWEI nova 3i" شريحة معالج "Kirin 710"، وواجهة المستخدم المتكيّفة "EMUI 8.2" لأداءٍ متميز.

وفي إطار سعيها إلى ابتكار أفضل كاميرا أمامية معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عملت هواوي على تزويد "HUAWEI nova 3" بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 "ميغابكسل" و2 "ميغابكسل"، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 24 "ميغابكسل" و16 "ميغابكسل" لتوفير تجربة تصوير ترتقي بالهواتف الذكية نحو مستوياتٍ جديدة.

كما حرصت المجموعة على مواكبة احتياجات الجيل المعاصر من عشاق التصوير من خلال تصميم سلسلة "HUAWEI nova 3" لتوفير تجربة تصوير ذكية بسيطة وممتعة في آنٍ معاً؛ فهي مزودة بكاميرا قادرة على تحديد الأشكال البشرية وتطبيق حلول التجميل الصحيحة، بالإضافة إلى ضبط إعدادات الكاميرا المناسبة لالتقاط صور بغاية النقاء والوصول إلى "السيلفي" المنشودة بضغطة واحدة، والأهم من ذلك تبسيط تجربة المستخدم بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تغنيه عن القيام بالعديد من المهام.