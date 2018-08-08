تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير

هسبريس من الرباط

أصبح بإمكان الكثير من المسلمين حول العالم تحقيق حلم الحجّ بدلاً عن أفراد أسرهم وعائلاتهم المتوفّين أو المرضى، أو العاجزين لسبب أو لآخر عن أداء فريضة الحجّ، بطريقة آمنة وموثوقة، من خلال تطبيق جديد حمل اسم "شبرمة" متخصّص في "حجّ البدل".

يقول المدير التنفيذي للمشروع، المهندس علي القادري، سوري مقيم بتركيا صاحب شركة تقنية متخصصة، إنه نظرا لخلفيته التقنية وتخصصه في مجال برمجة التطبيقات وتطوير الأعمال، نجح في وضع تصوّر كامل للمشروع وللتطبيق الذي سيرتكز عليه، قبل أن ينضم إليه رجل الأعمال السعودي محمد راشد الرقيبة التميمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الذي قرر تبنّي المشروع هو أيضا.

ويمكن لطالبي الخدمة، بعد قبول طلباتهم، ومن خلال نافذة "تابع موكلك" في تطبيق "شبرمة"، التواصل مع الحاج البديل بالصوت والصورة ومتابعته على الخريطة، مع إشعارات بمكان وجوده، ويتم في آخر الموسم إرسال شهادة الحج فيها كل المعلومات والإشعارات بما يؤكد أن الشخص قام بالمهمة على أكمل وجه.

ووفق بلاغ صادر عن المقاولة ذاتها، فإن تطبيق "شبرمة" "جاء لينهي حالة الفوضى التي كان يعيشها ميدان "حجّ البدل"، وحالات الاحتيال والتلاعب التي كان يعرفها، بحيث يمكن الآن لأي مسلم في أي مكان في العالم أن يستعمل التطبيق ليحقق حلمه وحلم أحبائه بالحجّ، وإهداء ثوابه لهم".

أما السر وراء اختيار اسم "شبرمة"، بحسب المهندس عليّ دائما، فيعود إلى الحكاية الشهيرة لذلك الصحابي الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عن شبرمة"، فسأله "من شبرمة؟"، فأجاب "أخ لي أو قريب لي"، فسأله: "أحججت عن نفسك؟"، قال: "لا"، قال: "حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمة".

وبهذا كان هذا الحديث بمثابة إذن لكل مسلم بالحجّ عن غيره، أو توكيل من يقوم بذلك، شرط أن يكون هو قد حجّ عن نفسه، وهو ما يعرف بـ"حجّ البدل".