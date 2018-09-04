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كُتّاب وآراء
عطل تقني يربك ملايين مستخدمي فيسبوك بالعالم
تعرض موقع فيسبوك لعطل وجيز في العالم إذ تعذّر على بعض المستخدمين الدخول أو نشر مضامين بسبب "مشاكل في الشبكة" بحسب مسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت أولى الإشارات بوجود مشاكل تقنية قرابة الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش على موقع "دوان ديتكتور.كوم" المتخصص في متابعة أعطال الخدمات على الانترنت.
وطالت المشاكل خصوصا أميركا الشمالية وأوروبا وعبّر بعض المستخدمين عن استيائهم على موقع تويتر.
عادت الأمور إلى طبيعتها بعد أقل من تسعين دقيقة بينما كان بعض المستخدمين عاجزين تماما عن دخول الموقع واشتكى آخرون من وصول محدود أي أنهم قادرون على القراءة فقط.
وأعلن متحدث باسم فيسبوك "لقد منعت مشكلة في الشبكة بعض المستخدمين من الوصول إلى العديد من خدماتنا أو من نشر مضامين"، مضيفا "لقد حددنا المشكلة بشكل سريع وبدأنا بإعادة الوصول، وتم حل المشكلة عمليا في كل أنحاء العالم"، وعبّر عن الأسف لـ"الإرباك".