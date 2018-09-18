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الرئيسية | عالم التقنية | "إنستغرام" يطلق خدمة تسوق جديدة للمستخدمين

"إنستغرام" يطلق خدمة تسوق جديدة للمستخدمين

"إنستغرام" يطلق خدمة تسوق جديدة للمستخدمين
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:39

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" التابعة لمجموعة "فيسبوك" الأمريكية توفير خدمة التسوق المباشر عبر المشاركات المنشورة للمستخدمين. وكان تطبيق "إنستاغرام" قد بدأ اختبار هذه الخدمة الجديدة في حزيران الماضي، ثم أطلقها عالميا أمس الاثنين، حيث يتم توفيرها في 46 دولة.

وتتيح الخدمة الجديدة للشركات إضافة "ملصقات التسويق" إلى محتوى "قصصها" على صفحات "إنستغرام". ويمكن للمستخدمين النقر على هذه الملصقات الرقمية إذا أرادوا معرفة المزيد من المنتجات المعروضة أو شرائها.

وذكرت شركة "إنستغرام" أيضا أنها ستضيف قريبا فئة مخصصة للتسوق إلى تبويب "إكسبلور" في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المشاركات المرتبطة بالتسوق من العلامات التجارية التي يتابعونها إلى جانب العلامات التجارية التي تشير حسابات إنستاجرام إلى أنها قد تكون ذات صلة باهتمامات المستخدم.

كما أعلنت "إنستغرام" عن إضافة "قناة تسوق" إلى تبويب "إكسبلور" حيث يمكن للمستخدم إعدادها وفقا لتفضيلاته واهتماماته الشخصية. وكانت هذه الخاصية قد أطلقت في يونيو الماضي بشكل تجريبي وتتيح للمستخدم الاطلاع بشكل أعمق على أسعار الفائدة أو على أي مجال يهتم به في هذا السياق.

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