الإحباط يتسبب في استقالة مؤسسي "إنستغرام"

هسبريس - د .ب .أ

قالت مصادر مطلعة إن مؤسسيْ موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" قررا الاستقالة من شركة "فيسبوك" التي تمتلك الموقع مع تزايد تدخل "مارك زوكربرغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، في عمل موقع تبادل الصور الشهير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر ذاتها القول إن "كيفن سيستروم" و"مايك كرايغر"، اللذين انضما إلى شركة "فيسبوك" منذ استحواذها على "إنستغرام" عام 2012، نجحا في المحافظة على استقلال العلامة التجارية وإنتاج الموقع، في حين كان يعتمد على البنية التحتية وموارد "فيسبوك" ليواصل نموه.

ولكن مؤخرا أصيبا بالإحباط نتيجة تدخلات "زوكربرغ" اليومية؛ إذ أصبح يعتمد بصورة متزايدة على "إنستغرام" في التخطيط لمستقبل شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، بحسب المصادر نفسها.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أنه بدون وجود مؤسسي "إنستغرام" على رأس إدارته، فإنه سيصبح أكثر اندماجا في "فيسبوك" ليتحول من مشروع مستقل إلى قطاع تابع لمجموعة "فيسبوك" الأكبر.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى استقالة "سيتروم" و"كرايجر" وهو ما أكده الاثنان في رسالة عبر الإنترنت، في حين لم يصدر أي تعليق عن شركة "فيسبوك".

كان "زوكربرغ قد قال في بيان إن "كيفن ومايك قائدا إنتاج غير عاديين، وإنستغرام يعكس مهارتهما الابداعية المشتركة، تعلمت الكثير منهما على مدى السنوات الست الماضية واستمتعت بذلك فعلا".

يذكر أن "كرايجر" و"سيستروم" أسسا "إنستغرام" ثم باعاه إلى "فيسبوك" مقابل 715 مليون دولار منذ 6 سنوات؛ حيث كانت شركة "إنستغرام" تضم 13 موظفا وتخدم 30 مليون مستخدم فقط. والآن يصل عدد مستخدمي "إنستغرام" أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا، وأصبح هذا التطبيق أكبر مصدر لإيرادات الإعلانات في مجموعة "فيسبوك" بعد قطاع الخدمة الإخبارية الرئيسي على شبكة التواصل الاجتماعي.