"غوغل" تحتفي بـ20 عاما من التطور والإبداع

هسبريس - إفي

يتزامن اليوم الـ27 من شتنبر مع الذكرى الـ20 لتأسيس إحدى أكبر وأهم الشركات في الحقبة الرقمية، حيث تتحدث الأرقام والبيانات عن نفسها، والحديث هنا عن الشركة الأمريكية العملاقة والرائدة في خدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني (غوغل).

وقانونيا تأسست "غوغل" في الرابع من شتنبر عام 1998 لكن منذ أكثر من عقد يتم الاحتفال بذكرى تأسيسها في 27 سبتمبر .

"إذا لم تستخدم غوغل، فأنت لم تستخدم الإنترنت"، كانت هذه هي الكلمة المتداولة بين مستخدمي الإنترنت عندما ظهر محرك البحث الأهم على الإنترنت والمؤسس عن طريق الثنائي لاري بيج وسيرجي برين، والذي أصبح بمرور الوقت أكثر من مجرد موقع نبحث من خلاله عن كل ما يجول بخاطرنا.

وبعد مرور 20 عاما على تأسيسها، باتت الشركة الأمريكية أحد أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرا في هذا القطاع عبر التاريخ.

وقطعا، عندما التقى بيج وبرين لأول مرة في 1995 ، لم يتخيلا بعد مرور 3 سنوات عندما عرض المهندس الألماني وأحد مؤسسي شركة "صن ميكروسيستمز"، آندي بيكتولشيم، عليهما شيكا بقيمة 100 ألف دولار من أجل تأسيس شركة غوغل، أن يتحول هذا المشروع الواعد إلى عملاق رقمي في الوقت الراهن.

ونستعرض فيما يلي أرقام وإحصائيات حول عملاق الإنترنت:.

- تعد الشركة الأمريكية أحد أكبر الشركات صاحبة القيمة التسويقية في العالم والتي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من شركة براندز المتخصصة في تقييم أسهم العلامات التجارية الكبرى حول العالم، بمسافة قصيرة خلف شركة أبل الأمريكية، ولكنها تفوق بكثير شركتي أمازون ومايكروسوفت.

-جاءت نسبة 95% من دخول الشركة التي تمتلك أكثر من مليار خادم ومركز للمعومات والبيانات حول العالم، من الإعلانات.

- يعتبر محرك البحث الخاص بالشركة هو الصفحة الأكثر رواجا على الإنترنت في العالم. حيث يبلغ عدد عمليات البحث عبر الصفحة يوميا نحو 3 مليار و500 مليون عملية، و60 ألفا في الثانية، وذلك وفقا لأرقام شركة "Internet Live Stats" المتخصصة في التحليل عبر الإنترنت.

- على الرغم من أن اسم غوغل لا يخفى على أحد من مستخدمي التكنولوجيا والإنترنت، إلا أن المساعد الحقيقي والداعم الرئيسي لها هو شركة ".Alphapet Inc" الأمريكية، التي بالإضافة للإنترنت والبرامج والإلكترونيات، فهي متخصصة أيضا في الصحة والتكنولوجيا الحيوية والاتصالات.

- "Googleplex" هو اسم مقر الشركة الرئيسي والموجود في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبلغ مساحة البنية التحتية بين مبانيه الأربعة نحو 47 ألفا و38 متر مربع. كما أن المكان يحتوي على مرأب خاص بالحافلات، بالإضافة إلى خدمات ركوب الدراجات مجانا، وذلك حتى يتمكن العاملون بالشركة من الوصول لموقف السيارات بسهولة.

- رفض مسئولو الشركة عرضا من شركة ياهو في 2002 لشرائها مقابل 3 مليار دولار.

- انطلقت خدمة البريد الإلكتروني لغوغل "Gmail" في 4 أبريل 2004 ، حيث اعتبر الكثيرون حينها أن الأمر بمثابة "كذبة أبريل"، إلا أنه بعد مرور 14 عاما أصبحت هذه المنصة تحتوي على أكثر من مليار 400 مليون حساب إلكتروني.

- وفقا للأرقام المنشورة في جريدة "El economist.es" الإسبانية اليومية المتخصصة، بلغت أرباح الشركة الأمريكية 13 مليار دولار في العام الماضي، أقل بنحو 10 مليار عن المتوقع بسبب مصاريف استثنائية خاصة بالضرائب. إلا أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من نفس العام.

- يبلغ عدد العاملين بالشركة نحو 70 ألف موظف، وذلك وفقا لما تشير إليه أرقام العام الماضي.

- مؤسسا الشركة بيج وبرين، المحبان بشدة لألعاب الكلمات، كانا يفكران في البداية في أن يكون اسم الشركة "Backrub"، ولكن بيج استبعد الفكرة في 1997.

- يتم استخدام أكثر من 8 مليون كيلومتر مصورة في تطبيقي "Google Maps" و "Google Earth" وذلك لمساعدة المستخدمين على استعراض جميع مدن العالم تقريبا.

- بدأ محرك البحث باستخدام إطار معدني لوضع الخوادم بداخله بالإضافة لمحتويات أخرى، والذي كان يحتوي على 80 وحدة معالج مركزي "CPU"، ومضمانين اثنين أو "المودم" ماركة HP.

كما يحتوي الخادم أيضا على 10 أقراص صلبة "Hard Disc" مساحة كل منها 4 جيجا بايت. واليوم تتطلب عملية البحث آلاف الحواسيب التي تساعد على الاستجابة لكل عملية بحث خلال 0.2 ثانية.

- يعتبر المتصفح "Google Chrome" الأكثر استخداما وشيوعا في العالم حاليا، بنسبة توغل في السوق تفوق 66%.

- يقوم المترجم المتصل بالإنترنت الخاص بالشركة "Google Translate" بترجمة نحو 140 مليون كلمة يوميا إلى 103 لغة، هذا بالإضافة لعشرات اللغات الجديدة ما زالت قيد التشغيل.

- يعمل بنظام التشغيل الخاص بالشركة "أندرويد" 2 مليار جهاز ناشط شهريا. هو الأكثر استخداما في العالم.