هواوي تروج "ماط 20" في المملكة قبل متم السنة

هسبريس من الدار البيضاء

تعتزم مجموعة هواوي الصينية، العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية، إطلاق أحدث هواتفها "HUAWEI Mate 20" في لندن يوم 16 أكتوبر الجاري، على أن يتم إطلاقه في المغرب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، توصلت به هسبريس، إن سلسلة "HUAWEI Mate" تعتبر إحدى سلاسل الهواتف المتميّزة التي لطالما قدمت "هواوي" عبرها ابتكارات حقيقية وتقنيات رائعة لا مثيل لها في مجال الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن هذه السلسلة تتميز بأفضل مستويات الأداء والابتكار في سوق الهواتف المحمولة، مع التركيز على التقنيات الجديدة في مجال شريحة المعالج، وقوة المعالجة، وأداء البطارية.

وقال الشركة إن "هواوي ما زالت تتربّع على عرش الذكاء الاصطناعي في قطاع الهواتف الذكية، وتواصل الارتقاء بهذا المجال نحو المستوى التالي عبر ضمان أعلى مستويات التناغم بين شريحة المعالج، والأجهزة، والسحابة الإلكترونية، لتقديم تجربة غامرة وذكية لكافة المستخدمين، بما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا العالمي".

وتُعتبر "هواوي" أول علامة تجارية تقدم شريحة معالجة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة؛ حيث ارتقت بمستوى المعالجات إلى مستوى جديد بالكامل مع الكشف عن معالج "كيرين 980"، الذي تعد العلامة بفضله جميع عملائها بأداء أكثر فاعلية وكفاءة في سلسلة "Mate 20".

وتعتبر الشركة أنه من شأن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة تمكين مستخدمي هواتف هواوي من الحصول على أفضل تجربة تزودهم بخواص وظيفية سهلة وفاعلة دون الحاجة إلى تحميل أو المشاركة في تطبيقات متعددة لإنجاز المهام المطلوبة.

وتواصل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة لعب دور هام في دفع عجلة ثورة التكنولوجيا الحديثة عبر دمج الأجهزة الذكية مع التقنيات السحابية والبيانات الضخمة.