إنفينيكس تطرح هاتفها الذكي الجديد بأسواق المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت شركة إنفينيكس في تسويق هاتفها الذكي الجديد HOT S3X بالمغرب، مستهدفة فئة الشباب على الخصوص، إذ يتوفر على تقنية "النوتش" وكاميرا لالتقاط صور السيلفي مزودة بالذكاء الاصطناعي وكاميرا مزدوجة في الخلف، بسعر جد تنافسي يبلغ 1949 درهما.

ويأتي إطلاق هذا المنتج الجديد ليعزز مكانة إنفينيكس في السوق، إذ تحتل المرتبة الثانية في حجم المبيعات بالمغرب بـ 20 في المائة من حصة السوق و75 ألف هاتف يتم بيعه شهريا.

وقالت الشركة في بيان صحافي: "ظلت إينفينيكس العلامة التجارية وفية لمسارها، إذ أدمجت، لأول مرة في تاريخها، تقنية "النوتش" التي تسمح بتكبير الشاشة من 6.2 عالية الجودة إلى عرض "فول فيو" (الرؤية الكاملة)، وهو ما يسمح بتكبير الصور وجعلها أكثر جمالية. أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة (13 ميغابيكسيل+2 ميغابيكسيل) ومجهّزة بتأثير "بوكيه" وفلاش مزدوج LED، بحيث لن يسع المستعملين المغاربة، خصوصا الشباب عاشقي الصور، سوى الاستمتاع بجودة الصور الأخّاذة".

إضافة إلى ذلك، فإن كاميرا السيلفي المدمجة 16 ميغابيكسيل المزوّدة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد جميع بنيات الوجه وتحسين التقاط الصور بفضل وظيفة التجميل، إذ تكون النتيجة مدهشة في جميع ظروف التصوير، خصوصا في الأماكن قليلة الضوء. يقول بنياميان جيانغ، المدير العام لإنفينيكس موبايل: "تلتزم إينفينيكس دائما بتقديم أحدث التكنولوجيات لمستعمليها كي يبقوا دائما على علاقة مع الجديد. ومن خلال تبنيها آخر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، فإن هاتف إينفينيكس HOT S3X يضم أفضل كاميرات السيلفي المتواجدة في سوق الصور الذكية؛ وبالتالي سيكون المعجبون بعلامتنا ومستعملوها قادرين على التعبير دون حدود من خلال صور السيلفي".

وبشأن الخصائص الأخرى، فإن S3X يتوفر على برنامج التعرف على الوجه، ومعالج سنابدراغون 430 OctaCore، ونظام أندرويد أوريو، وبطارية 4000 (مللي أمبير-ساعة) لاستعمال يدوم لوقت أطول. وبما أنه مخصص بشكل كبير للشباب، فإن هاتف HOT S3X سيجذب، لا محالة، هذه الفئة بفضل تصميمه الأنيق وواجهته المعدنية الطويلة المرنة وانحناءاته الرائعة. ويتوفر هذا الهاتف في ثلاثة ألوان (الرمادي والأسود والأزرق)، وهو متواجد في السوق بسعر 1949 درهما، مع الإشارة إلى أن سنة 1949 شهدت تأسيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، شريك إينفينيكس.