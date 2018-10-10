"تويتر الصيني" يفرض قيودا على حضور القاصرين

هسبريس ـ مُتابعة

لن يتمكن مستخدمو الإنترنت ممن هم دون الـ14 عاما من استخدام المحاكي الصيني لشبكة "تويتر"، الحامل اسم "سينا ويبو"، اعتبارا من الشهر القادم، حسبما أعلنت الشبكة الصينية.

ويهدف هذا الاجراء إلى "حماية الأمن السيبراني للشباب والمساعدة في خلق بيئة نظيفة وآمنة وصحية" وفقا لبيان تويتر الصيني.

ويأتي القرار تباعا لحملة أطلقتها السلطات الصينية لتعزيز الرقابة على منصات الانترنت، حيث أعلنت في غشت الماضي أخذها لـ"تدابير حيوية" ضد المحتويات الإباحية والمتدنية وعديمة الأخلاق، وأيضًا ضد أولئك الذين يحرضون على الجريمة.

وكانت الحملة موجهة إلى 19 منصة انترنت للمراهقين اتهمتها الحكومة الصينية بنشر محتويات "فاحشة وعنيفة وإباحية" بالإضافة إلى "ترويج معلومات مشوهة".

من ناحية آخرى، تعيّن على إحدى شركات ألعاب الفيديو للهواتف المحمولة في البلاد (King Of Glory) التابعة لعملاق التكنولوجيا "Tencent"، لإدراج نظام مؤخرا "مناهض لإدمان" القصر للعبة، حيث سيقوم بمشاركة بيانات المستخدمين مع الشرطة.

وأضاف المحاكي الصيني لتوتير، سينا ويبو، الذي يحظى بنحو 376 مليون مستخدم ناشط، حوالي 16% منهم ممن هم دون الـ18 عاما، أنه سيطلق "نسخة خاصة" للمستخدمين الأكثر شبابا وفقا لقوانين وتشريعات البلاد.