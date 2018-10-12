سامسونغ كالاكسي نوت 9 .. هاتف لا مثيل له

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت شركة "سامسونج" للإلكترونيات الستار عن أحدث أيقوناتها في عالم الهواتف الذكية Galaxy Note9 الذي طال انتظاره من قبل عشاق سلسلة Note حول العالم، والتي تتميز هواتفها باحتوائها على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي.

وجرى تصميم هاتف سامسونج الجديد بالاعتماد على إرث هذه السلسة من خلال تقديم هاتف ذكي بمواصفات فائقة وقوة أداء لا مثيل لها مع قلم S Pen الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة على الإطلاق فضلاً عن تزويده بأذكى كاميرا من سامسونج حتى الآن.

وقال دي جيه كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهواتف المتحركة في شركة سامسونج للإلكترونيات في تصريح صحافي: "لطالما كانت سلسة هواتف Note الذكية السلسلة التي نعرض من خلالها أحدث تقنياتنا وابتكاراتنا على مستوى القطاع، وهاتف Galaxy Note9 ليس استثناءً. فقد تم تصميم هذا الهاتف للحصول على مستوى لا مثيل له من الأداء والقوة والذكاء وهو ما يحتاجه المستخدمون في وقتنا الحالي".

وأضاف المسؤول بشركة سامسونغ إن "محبي سلسلة Note هم الأكثر ولاءً لشركة سامسونج لأنهم يدركون الخصائص الفريدة التي تقدمها لهم هواتف هذه السلسلة عاماً بعد عام. نحن نعلم أن مستخدمي هذه السلسلة يطمحون للاستمتاع بكل شيء إلى أقصى حد سواء عند إنجاز المهام المتعلقة بالعمل أو الحياة الشخصية أو التقاط ومشاركة الصور.. وGalaxy Note9 هو الهاتف الوحيد الذي يمكنه تلبية متطلباتهم والانسجام مع أسلوب حياتهم".

وتعتبر سامسونغ أن الناس بحاجة لهاتف قوي لا يخذلهم أبداً، وذلك جلي في مميزات Galaxy Note9:

·بطارية تستمر طوال اليوم: تم تزويد Galaxy Note9 ببطارية سعة 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونج وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم.

· تخزين أكثر، حذف أقل: يتوفر Galaxy Note9 مع خيارين للتخزين الداخلي – ويمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت. ومع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، تصبح سعة التخزين الكلية في Galaxy Note9 ما يناهز 1 تيرابايت.

· سرعة وقوة في الأداء: Galaxy Note9 هو هاتف ذكي فائق القوة مزود بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في السوق (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية)، كما يحتوي الهاتف على نظام التبريد المائي الذي طورته سامسونج، فضلاً عن خوارزمية ضبط الأداء المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء قوي وثابت.

أما الكامير الخلفية فهي مزدوجة مع ميزة تثبيت الصورة البصرية المزدوجة، وتصل قدرة عدسات الزاوية الواسعة إلى 12 ميجابيكسل مع تقنية البيكسل المزدوج والعدسة المقربة بـ 12 ميجابيكسل، وتكبير بصري مضاعف للصورة بـ10 مرات، أما الكاميرا الأمامية فهي تصل إلى 8 ميجابيكسل.

ويعتبر قلم S Pen الميزة الأشهر في سلسلة هواتف Note، ومن خلاله يتمكن المستخدمون من ترك بصمتهم، وتمكنت سامسونج من توسيع مفهوم ما يمكن للهاتف الذكي فعله وإنجازه. وتحول S Pen من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

وبفضل تعزيزه الآن بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة(BLE) ، يتيح قلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماماً عند استخدام هاتف Galaxy Note9. حيث بات بإمكانهم بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وإيقافها مؤقتاً وغير ذلك الكثير. ويمكن للمطورين أيضاً دمج خاصية S Pen الجديدة "البلوتوث منخفض الطاقة" في تطبيقاتهم في وقت لاحق من هذا العام.

وبفضل هذا الهاتف الجديد لن يكون التقاط صور مثل المحترفين أمراً صعباً، لأن هاتف Galaxy Note9 يعتمد على تقنيات كاميرا سامسونج الرائدة على مستوى القطاع، إذ تم تزويد كاميرته بقدرات جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور مثالية دون عناء.

ومن أبرز مميزات الكاميرات نجد تقنية تحسين المنظر عبر تحديد عناصر الصور، إضافة إلى تقنية اكتشاف الخلل، ناهيك عن ميزة الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، والتي تتكيف مع الضوء تماماً مثل العين البشرية. وبغض النظر عن ظروف الإضاءة، توفر كاميرا Galaxy Note9 صوراً واضحة تماماً.

وتوفر شاشة الهاتف من نوع AMOLED Infinity Super مقاس 6.4 بوصة تجربة، وبهدف تزويد المستخدمين بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها تم تزويد الهاتف بمكبرات صوت استريو لتحقيق التكاملية مع شاشة العرض، حيث تمت موالفة مكبرات الصوت بواسطة AKG لتوفير صوت غامر بتقنية Dolby Atmos®للاستمتاع بتجربة صوت مميزة.

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