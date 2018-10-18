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الرئيسية | عالم التقنية | إطلاق أرفع وأخف هاتف ذكي في العالم من طوكيو

إطلاق أرفع وأخف هاتف ذكي في العالم من طوكيو

إطلاق أرفع وأخف هاتف ذكي في العالم من طوكيو
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:35

تطلق شركة "إن تي تي دوكومو" اليابانية للاتصالات، الشهر المقبل، ما سيكون "الهاتف الذكي الأرفع والأخف في العالم"، بحجم يشبه بطاقة الائتمان؛ لكن بوظائف محدودة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يابانية فإن الهاتف، الذي تصنعه شركة "كيوسيرا"، يزن 47 غراما وهو مستطيل بابعاد 9.1X5.5 سنتيمترا وسمكه 5.3 مليمترات.

وأكد رئيس "إن تي تي دوكومو"، كازوهيرو يوشيزاوا، أن السبب وراء تطوير هذا الهاتف يتمثل في كون "الكثير من الناس يطالبون بهاتف أكثر بساطة وسهولة في الحمل، في ظل كبر حجم شاشات الهواتف الذكية".

وتعتزم "إن تي تي دوكومو"، وهي أول شركة لخدمات اتصالات الهواتف المحمولة في اليابان، طرح الهاتف في الاسواق آواخر شهر نونبر المقبل، لكنها لم تفصح عن سعره حتى الآن.

ويتمتع الهاتف بشاشة تشبه شاشات أجهزة القراءة الرقمية، باستخدام محدود للغاية على مستوى البطارية.

ويمكن من خلال الهاتف، وهو طراز "KY-01L"، إجراء محادثات هاتفية وإرسال رسائل نصية والتصفح عبر الإنترنت، لكن لا يمكن تحميل التطبيقات التي يتم ترويجها لصالح الهواتف الذكية الحالية، كما أنه ليس مزودا بكاميرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اشرف حركات الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:58
كلنا نعلم ان الاجهزة الاليكترونية الخفيفة هي فاقدة للجودة عكس الثقيلة التي تحتوي بداخلها على مواد دقيقة معقدة تتيح خدمة افظل لذالك لا انصح بشراء هذا الهاتف خصوصا ان وظائفة محدودة وهو خفيف جدا ما يجعل سقوطه من اليد والارتطام بالارض سهلا جدا بدون شعور .
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-13
2 - Mustapha الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:13
سيكون هاتف احتياط في حالة عطب او سرقة برقم ثاني téléphone de secours
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1
3 - Alucard الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:15
47gram!!
WOW
بحسب الصور المتداولة له الجهاز يستخدم شاشات E ink مما يعني بطارية قد تعمل شهر أو حتى شهور
يعني كما لوحات amazon kindle لقراءة E books

جميل
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3
4 - مهتم الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:32
هاتف صغير الحجم خفيف الضل حيث لايتجاوز وزنه خمسون غراما غير مزود بكاميرا شيء راءع بالفعل والكاميرا مزعجة بل شرها اكبر من خيرها باستخدام محدود علئ مستوئ البطارية شيء راءع كدالك سهل الاستخدام في الكالمات وفي كتابة الرساءل الفورية وتصفح الشبكة العنكبوتية المهم انه بسيط وحفيف الضل علئ اليد والعقل والقلب والروح نتمنئ ان يكون كدالك في ثمنه .
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