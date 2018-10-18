إطلاق أرفع وأخف هاتف ذكي في العالم من طوكيو

هسبريس ـ مُتابعة

تطلق شركة "إن تي تي دوكومو" اليابانية للاتصالات، الشهر المقبل، ما سيكون "الهاتف الذكي الأرفع والأخف في العالم"، بحجم يشبه بطاقة الائتمان؛ لكن بوظائف محدودة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يابانية فإن الهاتف، الذي تصنعه شركة "كيوسيرا"، يزن 47 غراما وهو مستطيل بابعاد 9.1X5.5 سنتيمترا وسمكه 5.3 مليمترات.

وأكد رئيس "إن تي تي دوكومو"، كازوهيرو يوشيزاوا، أن السبب وراء تطوير هذا الهاتف يتمثل في كون "الكثير من الناس يطالبون بهاتف أكثر بساطة وسهولة في الحمل، في ظل كبر حجم شاشات الهواتف الذكية".

وتعتزم "إن تي تي دوكومو"، وهي أول شركة لخدمات اتصالات الهواتف المحمولة في اليابان، طرح الهاتف في الاسواق آواخر شهر نونبر المقبل، لكنها لم تفصح عن سعره حتى الآن.

ويتمتع الهاتف بشاشة تشبه شاشات أجهزة القراءة الرقمية، باستخدام محدود للغاية على مستوى البطارية.

ويمكن من خلال الهاتف، وهو طراز "KY-01L"، إجراء محادثات هاتفية وإرسال رسائل نصية والتصفح عبر الإنترنت، لكن لا يمكن تحميل التطبيقات التي يتم ترويجها لصالح الهواتف الذكية الحالية، كما أنه ليس مزودا بكاميرا.