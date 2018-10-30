"آبل" تطلق "ماك بوك آير" بخصائص جديدة

هسبريس - إفي

قدمت شركة آبل الأمريكية اليوم الثلاثاء النسخة الجديدة من حاسوبها المحمول الرائج خفيف الوزن (ماك بوك آير)، والذي سيصل للأسواق بشاشة ذات خاصية "شبكية العين" أو ما يعرف بـ"شاشة ريتينا" عالية الدقة، والمصنع بنسبة 100% من الألومنيوم المعاد تدويره.

ويتميز الجهاز الجديد بصغر حجم إطار الشاشة لمنحها مساحة أكبر تصل إلى 33.8 سم (13.3 بوصة)، دون أي زيادة في أبعاد الحاسوب نفسه.

وللمرة الأولى في هذا الجهاز، تم إضافة تقنية التعرف على المستخدم لفتح أو قفل الحاسوب باستخدام بصمة اليد (Touch ID) والتي كانت موجودة بالفعل في أجهزة الهاتف المحمول (iPhone) والأجهزة اللوحية (iPad).

ويبلغ سمك جهاز (ماك بوك آير) 15.6 مللم، ويزن 1.25 كجم، أي أخف من الطراز السابق.

ويحتوي الجهاز الجديد على مخرجين لوحدة تخزين خارجية (USB-C)، بالإضافة لمعالج إنتل آي فايف (Intel i5) من الجيل الثامن، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسرعة تصل إلى 16 جيجا بايت، فضلا عن قرص صلب لتخزين البيانات (SSD) أكثر سرعة من الطراز السابق حتى 1.5 تيرا بايت.

وأعلن مسؤولو الشركة خلال تقديم الجهاز أن قدرة البطارية تصل إلى ما يعادل 13 ساعة من العمل المتواصل لاستعراض الصور، كما أن النظام التشغيلي المثبت عليه هو الأحدث (macOS Mojave) والمطور من قبل الشركة.

ويعد الجهاز الجديد هو الأحدث من طراز (ماك بوك آير) منذ 3 سنوات، ويبلغ سعره في الأسواق ألف و199 دولار، حيث سيكون متاحا للشراء اليوم على شبكة الإنترنت، أو بدءا من 7 نوفمبر المقبل في المتاجر.

كما أعلنت الشركة عن طرح عدد من أجهزة الكمبيوتر صغيرة الحجم (Mac Mini) بذاكرة رام تصل سرعتها حتى 64 جيجا بايت، أي خمس مرات أسرع من الطراز السابق، ومصنع أيضا من الألومنيوم المعاد تدويره، بسعر 799 دولار