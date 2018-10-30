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الرئيسية | عالم التقنية | "آبل" تزيح الستار عن جهاز "أيباد برو" الجديد

"آبل" تزيح الستار عن جهاز "أيباد برو" الجديد

"آبل" تزيح الستار عن جهاز "أيباد برو" الجديد
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 19:50

أزاحت شركة آبل الأمريكية للإلكترونيات الستار عن الكمبيوتر اللوحي الجديد "أيباد برو" الذي يتميز بتصميم جديد وأداء متطور يعكس إمكانيات الجيل المقبل من الأجهزة الإلكترونية، ويمثل أكبر تغيير على الإطلاق تجريه الشركة الأمريكية العملاقة على جهاز "أيباد".

ويتوافر "أيباد برو" الجديد بشاشتين بحجم 11 بوصة و9ر12 بوصة من فئة "ليكويد ريتينيا"، وتمتد مساحة الشاشة إلى الأطراف الخارجية للجهاز، وهو يعمل بتقنية "فيس أي دي" لفتح الجهاز إلكترونيا بمجرد نظرة من المستخدم، وذلك بغرض الحفاظ على خصوصية البيانات.

ويتفوق الجهاز "أيباد" في الأداء عن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الأسواق حاليا بفضل الرقاقة الإلكترونية "إيه 12 إكس بيونيك" وتقنية "نيورال إينجين" المتعلقة بتنفيذ المهام ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

ويتصل الكمبيوتر اللوحي "أيباد برو" مغناطيسيا بالجيل الثاني من "آبل بنسيل" أي "قلم آبل" الذي يعتبر بمثابة وسيلة جديدة تماما للتفاعل مع التطبيقات الإلكترونية.

ويعمل "أيباد برو" الجديد بلوحة مفاتيح ذكية تحمل اسم "فوليو" وتتسم بتصميم انسيابي قابل للتعديل من أجل سهولة أداء مختلف الوظائف.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مبيعات أجهزة "أيباد" وصلت ذروتها خلال الربع الأول من العام المالي 2014 عندما وصل عدد الأجهزة المباعة حوالي 26 مليون وحدة، وباعت آبل حوالي نصف هذا العدد خلال الربع السنوي الذي يشهد موسم العطلات العام الماضي.

ورغم تراجع متوسط أسعار البيع وانكماش سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي بشكل عام، إلا أنه مازالت هناك أسباب تدعو للتفاؤل من بينها أن جهاز "أيباد" بدأ يكتسب الزخم مرة أخرى بفضل برنامج تشغيله الجديد وطرح إصدارات رخيصة الثمن من الجهاز، وكذلك لأن الشركات المنافسة مثل أمازون وسامسونج لم تطرح أجهزة منافسة في الأسواق مؤخرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جمال الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 20:02
جهاز رائع
ولكن الاتمنة ستكون خيالية كالعادة
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2 - احمد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 20:22
لا انصح بهده الشركة وان كانت تتميز بالجودة والحماية لانهم بعد سنوات يوقفون عنك تحديثات الجهاز فلا يعمل لاجبارك علي شراء جهاز جديد. كما ان انظمة ابل جد معقدة علي عكس المنافس سامسونغ
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2
3 - وجهة نظر الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 20:29
وفي المغرب هناك شركة رائدة في الانتاج على راس كل شهر تنتج منتوجا جديدا مرة منع الدعم على المواد الاساسية مرة الزيادة في المحروقات ومرة الزيادة في سن التقاعد او زيد او زيد وقد كان اخر صيحة انتاجاتها الابقاء على التوقيت الصيفي في اوج البرد والشتاء مع لالة رونو
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5
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