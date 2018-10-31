كبار المطورين الرقميين يجتمعون في ملتقى بمراكش

هسبريس من الدار البيضاء

سيجتمع كبار المطورين والمقاولين وأصحاب القرار في عالم التكنولوجيات الحديثة في الدورة السابعة من ملتقى "ديفوكس موروكو"، الذي سينظم بمدينة مراكش حول موضوع "بيوند ذو هايب" (ما وراء الضجة).

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة ستجمع أزيد من 1800 شخص بحضور أكبر المقاولات والفاعلين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم: فايسبوك، أوراكل، إي بي أم، غوغل، تويتر، دوكر، سبرينغ...

ويعد ديفوكس موروكو 2018، الذي تنظمه شركة xHub، وهي شركة استشارية دولية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أسسها بدر الهواري، الخبير العالمي في "جافا"، والبطل المغربي الوحيد في العالم منذ عام 2016 في "جافا"، منصة فريدة للتبادل حول الموضوعات التي تشكل أخبار العالم الرقمي

وسيقوم ديفوكس موروكو 2018 بتسليط الضوء على الدور الحاسم للمطورين وكشف النقاب عن التحديات الرئيسية للثورة الرقمية، حيث سيتطرقون للمواضيع المرتبطة بمراكز البيانات الكبرى، إلى الأمن، مرورا بالحوسبة والسحابة والديفوبس. ويوجد أيضا في البرنامج: أحداث جانبية مبتكرة مع فترة زوالية لصانعي القرار في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وجلسة للتمثيلية النسائية في عالم تكنولوجيا المعلومات لتنشيط التظاهرة.

وسيقترح ديفوكس موروكو 2018 أيضا جلسة حول "وومن إن تيك" "النساء في عالم التكنولوجيات الحديثة"، ستخصص للقيادات النسائية التي تتطور في مجال التكنولوجيات الجديدة في المغرب. وستكون حلول التعليم الرقمي الجديدة للفتيات في إفريقيا أيضا في قلب هذا اللقاء غير المسبوق

ومن بين أقوى لحظات حدث ديفوكس موروكو 2018: قرية المقاولات الناشئة التي ستتيح لرواد الأعمال فرصة فريدة لعرض ابتكاراتهم للمستثمرين والحاضنات والإعلام والمهنيين؛ كما سيتمكنون من التواصل والاستفادة من حوالي 150 جلسة تدريبية مكثفة حول أحدث التكنولوجيات التي سيتم تقديمها في هذه المناسبة. للإشارة فإن المغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا والشرق الأوسط الذي يستضيف حدث ديفوكس.