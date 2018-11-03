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كُتّاب وآراء
إيرادات شركة "أبل" تقترب من 63 مليار دولار
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية للهواتف الذكية، أمس الخميس، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الرابع من 2018 لتصل إلى 62,9 مليار دولار.
وأظهرت النتائج المالية للشركة للربع الرابع من عامها المالي 2018 والذي انتهى في 29 شتنبر نمو أرباح كل سهم للشركة إلى 2,91 دولار بزيادة 41 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن مبيعاتها الدولية ساهمت بـ6,1 بالمئة من إيرادات الربع الرابع.
وقالت "أبل" إنها حققت 19,5 مليار دولار من تشغيل التدفقات النقدية وأعادت أكثر من 23 مليار إلى أصحاب الأسهم في الربع الرابع، ليصل إجمالي رأس المال المعاد في العام المالي 2018 إلى 90 مليار دولار تقريبا.
وقال المدير التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، إنه "يسعدنا أن نعلن عن ربع قياسي آخر يختم عاما ماليا هائلا 2018، عام قمنا فيه بشحن 2 مليار جهاز يعمل بنظام "أي أو أس" واحتفلنا فيه بالذكرى العاشرة لمتجر "أبل" وحققنا فيه أقوى إيرادات وأرباح في تاربخ "أبل"".
وتتوقع الشركة في الربع الأول من عام 2019 أن تشهد أرباحا تتراوح ما بين 89 و93 مليار دولار.