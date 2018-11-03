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الرئيسية | عالم التقنية | إيرادات شركة "أبل" تقترب من 63 مليار دولار

إيرادات شركة "أبل" تقترب من 63 مليار دولار

إيرادات شركة "أبل" تقترب من 63 مليار دولار
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:49

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية للهواتف الذكية، أمس الخميس، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الرابع من 2018 لتصل إلى 62,9 مليار دولار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة للربع الرابع من عامها المالي 2018 والذي انتهى في 29 شتنبر نمو أرباح كل سهم للشركة إلى 2,91 دولار بزيادة 41 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن مبيعاتها الدولية ساهمت بـ6,1 بالمئة من إيرادات الربع الرابع.

وقالت "أبل" إنها حققت 19,5 مليار دولار من تشغيل التدفقات النقدية وأعادت أكثر من 23 مليار إلى أصحاب الأسهم في الربع الرابع، ليصل إجمالي رأس المال المعاد في العام المالي 2018 إلى 90 مليار دولار تقريبا.

وقال المدير التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، إنه "يسعدنا أن نعلن عن ربع قياسي آخر يختم عاما ماليا هائلا 2018، عام قمنا فيه بشحن 2 مليار جهاز يعمل بنظام "أي أو أس" واحتفلنا فيه بالذكرى العاشرة لمتجر "أبل" وحققنا فيه أقوى إيرادات وأرباح في تاربخ "أبل"".

وتتوقع الشركة في الربع الأول من عام 2019 أن تشهد أرباحا تتراوح ما بين 89 و93 مليار دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hamza27 السبت 03 نونبر 2018 - 00:00
ها الثروة الحقيقية، ناس ف المغرب مازال كحساب لهم الثروة هي الفسفاط و الذهب الخ... الى قسمتهم على 40 مليون مغربي تجي درهم ل واحد.
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2 - المزابي السبت 03 نونبر 2018 - 00:24
نعم، هذا فعلا الدخل الوطني الصحيح. هاتف جوال قياس 14 سنتمترعلى 7 سنتمتر يساوي الف دولار. بينما الاقتصاد المغربي يعتمد على الامطار (مع بعض الخوف على قلتها او كثرتها) و على صلاة الاستسقاء و استعطاف الدول الغربية للشراء. اطنان الحمضيات و السمك يقابل قيمة جوال ايفون
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3 - karim السبت 03 نونبر 2018 - 00:34
ارباح ابل تشكل ضعف ميزانية المغرب مع العلم ان مداخيل الميزانية لا تتجاوز 29 مليار دولار يعني اكثر من الضعف الفوسفاط وما ادراك ما الفوسفاط يجلب قيمة مبيعات وليست ارباح تساوي 5 مليارات دولار في احسن الاحوال ودلاه وارباح شركة واحدة تساوي اكثر من ضعف مداخيل الدولة المغربية القيمة المضافة والصناعات دات القيمة المضافة الكبيرة هي الحل يجب الاصرار على خلق صناعات دات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والهواتف فيقو من غفلة كما قال رقم واحد الثروة الحقيقية ليست الفوسفاط اقسموا 5 مليارات دولار على 40 مليون غتجي 80 سنتيم للواحد في اليوم الثروة الحقيقية هي العمل والاستثمار في البشر
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