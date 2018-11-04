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الرئيسية | عالم التقنية | "واتساب" يستعد لإطلاق ثورة جديدة لحماية البيانات

"واتساب" يستعد لإطلاق ثورة جديدة لحماية البيانات

"واتساب" يستعد لإطلاق ثورة جديدة لحماية البيانات
هسبريس - متابعة
الأحد 04 نونبر 2018 - 17:30

يعمل تطبيق "واتساب" للمحادثة على إجراء تحديث أفادت التقارير المهتمة بالتقنية والتكنولوجيا، بأنه سيغير طريقة استخدام التطبيق بشكل كبير.

وتشير التقارير إلى أن شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق، تعمل على تطوير خاصية حماية لزيادة عنصر الأمان وحماية البيانات عند استخدام التطبيق.

التحديث الجديد، سيوفر ميزة تمنع رؤية الرسائل إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبر مزايا التعرف على الوجه أو بصمة الأصبع، الموجودة في أجهزة الأيفون.

ويعد الهدف من هذا التطبيق الذي تم وصفه بالأهم على الإطلاق، التأكد من أن صاحب الهاتف والحساب الحقيقي هو الذي يقرأ الرسائل، وبالتالي يضصعب على الزوجة أو الأبناء أو الأصدقاء الاطلاع على هذه الرسائل.

ولم تكشف التقارير طريقة التحقق من هوية المستخدم في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ولكن من المتوقع أن يعتمد على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة.

وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد في مرحلة التجريب، دون أن يتم تحديد موعدا إطلاقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - zack الأحد 04 نونبر 2018 - 18:09
C’est totalement elle contraire whatsap va lancer un système d’espionnage pour contrôler le monde ..
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