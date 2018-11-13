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الرئيسية | عالم التقنية | مسابقة لتصميم شعار التربية على الأمن الرقمي‎

مسابقة لتصميم شعار التربية على الأمن الرقمي‎

مسابقة لتصميم شعار التربية على الأمن الرقمي‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 05:50

تنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مسابقة لتصميم شعار logo للمنصة الإلكترونية الجديدة التي ستخصص للتربية على الأمن الرقمي للحياة الخاصة وللمعطيات الشخصية.

وتهدف هذه المنصة الرقمية، وفق بلاغ للجنة، توصلت به هسبريس، إلى تجميع المراجع والموارد التربوية في مجال الأمن المعلوماتي وحماية الحياة الخاصة، بالإضافة إلى بعض الوسائط والأدوات التي سيتم تصميمها وإنجازها من طرف الشباب حول الممارسات الوقائية الفضلى على الإنترنت، وكذلك سبل الانتصاف المتوفرة بالمغرب.

وتقتصر هاته المسابقة على الشباب المقيمين بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، إذ سيتم تتويج أحسن الإبداعات بجائزة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).

وستشكل هذه المنصة مستقبلا، وفق البلاغ، حجر الأساس لمشروع اللجنة الوطنية الذي يسعى إلى التربية الرقمية لمستعملي الإنترنيت المغاربة.

وللتذكير، فقد سبق أن قامت اللجنة الوطنية في إطار المشروع نفسه، وبتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بإنتاج قصة مصورة تحت عنوان "رد بالك وأنت فأنترنت"، تهدف إلى تحسيس الشباب حول مخاطر الاستعمال غير الآمن للتكنولوجيات الجديدة، بالإضافة إلى مسابقة جوائز حماية الحياة الخاصة "Privacy Awards" التي تهدف إلى تحسيس مستعملي "يوتيوب" حول هاته المخاطر.

وأكد المنظمون أنه بإمكان المبدعين الشباب الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة إرسال مقترحاتهم، في موعد أقصاه 30 نونبر القادم، إلى البريد الإلكتروني للمسابقة: [email protected]

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