تلميذات مغربيات بـ"أولمبياد الروبو" في التايلاند

هسبريس - و.م.ع

يشارك فريق يتكون من تلميذات بمؤسسات تعليمية، تنتمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، في الأولمبياد العالمي للابتكار في مجالات الروبوتيك (الأجهزة الالكترونية الذكية) ، الذي ينظم في التايلاند.

وذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، في بلاغ لها ، أن هذا الموعد العالمي ، الذي جعل من ابتكار الروبوت لأجل تجويد التغذية، وتطوير صناعتها، وتسهيل عمليات جني الثمار وإعدادها للاستهلاك الأمثل ، يتميز بمشاركة فرق تلاميذية منتقاة من أكثر من ثلاثين بلدا.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد التلاميذي المغربي المشارك في هذا الحفل الدولي يتألف من التلميذات ملاك الطنطاوي وغيثه زهراوي وخولة غالب.

وتشارك التلميذات، بعد تأهلن في مختلف مراحل المسابقة التي أجريت على الصعيد الوطني واحتلن الرتبة الأولى ، بروبوت لجني وقطف فاكهة التين الشوكي (فاكهة الهندية) وآخر لتقطيعها وإعدادها، تيسيرا لعملية الاستهلاك.