موقع "غوغل" يحتفي بذكرى استقلال المغرب

هسبريس من الرباط

تزينت الصفحة الرئيسية لمحرك البحث "غوغل" بالعلم الوطني المغربي؛ بمناسبة تخليد المغاربة الذكرى الثانية والستين للاستقلال.

واختار "غوغل"، على غرار السنوات الأخيرة الماضية، مشاركة المغاربة احتفالهم بالذكرى الوطنية، حيث ظهر العلم الوطني المغربي في صورة متحركة.

وخلف العلم المغربي برزت مناظر طبيعية مستوحاة من التضاريس المتنوعة التي تتميز بها المملكة، حيث بدا جزء من سلسلة جبلية وسهول ومروج خضراء.

جدير بالذكر أن محرك البحث "غوغل" دأب على تصدير صفحته الرئيسية بصور تُحيل على عدد من المناسبات والشخصيات والأماكن والأحداث الوطنية والدولية، بينها تلك المغربية.