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الرئيسية | عالم التقنية | خدمات فيسبوك وإنستغرام تتعطل في أرجاء العالم

خدمات فيسبوك وإنستغرام تتعطل في أرجاء العالم

خدمات فيسبوك وإنستغرام تتعطل في أرجاء العالم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 16:37

تعرضت شبكتا "فيسبوك" و"انستغرام" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء لخلل في خدماتهما في عدد من دول العالم.

وأوردت وسائل إعلام مختلفة شكاوى قدمها مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي بعد عجزهم عن فتح حساباتهم.

وأكد موقع "Down Detector" المختص بمتابعة وتحليل الأعطال في المواقع الإلكترونية أن هذه المشاكل تبرز غالبا في دول أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المشاكل في الموقعين مرتبطة ببعضها البعض، لكن الجدير بالذكر أن شركة "فيسبوك" اشترت "انستغرام" عام 2012.

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1 - swindow الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 16:52
اتمنى ان يقطعو الانترنيت على المغاربة لمدة 100سنة
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