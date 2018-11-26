"إنوي": الإنترنيت للجميع .. الآن وفي كل مكان

هسبريس من الدار البيضاء*

تعرف وسائل الربط بالأنترنيت تطوراً سريعاً، من 4G و 5G إلى الألياف البصرية، وباتت تمكن المستعملين سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو مقاولات من إمكانيات أكبر.

في العالم كما في المغرب، تتطور تقنية الألياف البصرية بوتيرة مرتفعة جداً، فلدى "إنوي" مثلاً، تتجاوز شبكة الألياف البصرية 10 آلاف كلم، وتربط أكثر من 12 ألف بيت بالإنترنيت، كما يطمح الفاعل الرقمي الشامل إلى تخصيص استثمارات مهمة جداً لهذا الجانب في السنوات المقبلة.

وتُمكن هذه الشبكة من الربط بين 80 مؤسسة للتعليم العالي بالألياف البصرية، ويمثل هذا المشروع مرجعاً حقيقياً على صعيد القارة الإفريقية لأنه يوفر للمؤسسات الجامعية صبيباً يتراوح بين 100 ميغابايت و5 جيغابايت في الثانية.

ووقع الاختيار على "إنوي" من طرف البنك الشعبي المركزي للربط، في وقت قياسي، بين أكثر من 1000 وكالة بالألياف البصرية والتكنولوجيات المتقدمة جدًا التي تمكن من التبادل المبسط والآمن والمسترسل للبيانات والاتصالات المهنية.

في المقابل، تظل تكنولوجيا الـ "ADSL"هامة جداً بالنسبة إلى "إنوي". فاليوم، هناك أكثر من 3 ملايين أسرة تتوفر على ربط بالأسلاك النحاسية، أي حوالي نصف الأسر المغربية، ولكن مليون منها فقط تستفيد من خدمات .ADSL

أمام هذا الأمر، يراهن "إنوي" على الاستمرار في جهوده لدمقرطة الولوج إلى الإنترنيت ذي الصبيب العالي، وذلك من خلال اقتراح حلول بديلة لطرق الربط التقليدية بالبيوت.

وفي هذا الإطار، سيتوفر "إنوي"، مع حلول نهاية السنة الجارية، على شبكة "Full4G" وهذا يعني أن كل واحد من لواقط الفاعل الرقمي سيمكن من الوصول إلى خدمات الإنترنيت النقال ذي الصبيب العالي، وبالتالي تغطية 94 في المائة من ساكنة المغرب.

وأصبح "إنوي" أول فاعل وطني ينجح في تحقيق الربط بتقنية G 4.5 بالمغرب، بصبيب أكثر من 1 جيغابايت في الثانية، مما يعادل صبيب الألياف البصرية.

أما في المناطق المعزولة والتي لا تصلها التغطية بطرق الربط الكلاسيكية، فإن "إنوي" يقترح عروضاً للربط عبر الأقمار الاصطناعية "Vsat"، وهذه تكنولوجيا من الجيل الأخير تتميز بنسبة عالية من الجاهزية ومقاومة كبيرة للظروف المناخية الأكثر قسوة.

فبمساعدة لاقط هوائي مقعر(antenne parabolique)، يُصبح لدى الزبون ربط يمكنه من الولوج إلى الإنترنيت، وخدمات الهاتف الثابت، وبالتالي الربط بين المواقع المتباعدة عندما يتعلق الأمر بمقاولة مثلاً.

وتتويجاً لهذه الجهود المكثفة من الابتكار والاستثمار، تم تصنيف "إنوي" كأفضل مزود بخدمة الإنترنيت النقال سنتي 2017 و2018 بالمغرب، حسب تصنيف مؤسسةnPerf، وهي منصة مستقلة لقياس جودة الربط بالإنترنيت في العالم.

وفي هذا الصدد، قالت فدوى العروسي، مدير مصلحة الأداء والتخطيط لدى "إنوي": "إن تحركاتنا ومشاريعنا تندرج جميعها في إطار استراتيجية الفاعل التي تقوم على مبدأ: الإنترنيت للجميع".

وأضافت المسؤولة في "إنوي" أن "كل هذه التحركات والمشاريع تروم تمكين أكبر عدد ممكن من المغاربة، سواء كانوا خواصاً أو مهنيين، من تبني التكنولوجيا في كل مناحي الحياة اليومية لتحقيق مستويات أفضل من التواصل والتعلم والترفيه والتبادل".