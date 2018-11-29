تحالف "شاومي وإيكيا" يراهن على المنازل الذكية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية عن شراكة جديدة مع سلسلة إيكيا السويدية لتقديم منتجات خاصة بـ"المنازل الذكية".

ابتداء من دجنبر المقبل سيتم التحكم في أجهزة الإضاءة المنزلية لإيكيا عن طريق مساعد صوتي ذكي خاص بتطبيق شاومي على الهواتف الذكية.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن المدير العام لتكنولوجيا "انترنت المنازل" في شركة شاومي، فان ديان، قوله:"شاومي وإيكيا لديهما مهمة مماثلة؛ وهي تحسين حياة الناس وإقامة شراكة عالمية تساهم في تسريع عملية تطوير صناعة البيوت الذكية في العالم".

من جانبها، أكدت السلسلة السويدية للأثاث والأدوات المنزلية أن تحالفها مع شاومي "سيخلق تجربة مثالية للعملاء في كافة أنحاء العالم، حيث سيتمكنون من تحسين حياتهم اليومية وذلك بفضل التقنيات الجديدة والحلول الرقمية".