24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

  2. الإرث بتونس .. معركة بدون مجد (5.00)

  3. الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)

  4. اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎ (5.00)

  5. التعويضات تغضب كتّاب الضبط في محكمة سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | تحالف "شاومي وإيكيا" يراهن على المنازل الذكية

تحالف "شاومي وإيكيا" يراهن على المنازل الذكية

تحالف "شاومي وإيكيا" يراهن على المنازل الذكية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 نونبر 2018 - 10:17

أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية عن شراكة جديدة مع سلسلة إيكيا السويدية لتقديم منتجات خاصة بـ"المنازل الذكية".

ابتداء من دجنبر المقبل سيتم التحكم في أجهزة الإضاءة المنزلية لإيكيا عن طريق مساعد صوتي ذكي خاص بتطبيق شاومي على الهواتف الذكية.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن المدير العام لتكنولوجيا "انترنت المنازل" في شركة شاومي، فان ديان، قوله:"شاومي وإيكيا لديهما مهمة مماثلة؛ وهي تحسين حياة الناس وإقامة شراكة عالمية تساهم في تسريع عملية تطوير صناعة البيوت الذكية في العالم".

من جانبها، أكدت السلسلة السويدية للأثاث والأدوات المنزلية أن تحالفها مع شاومي "سيخلق تجربة مثالية للعملاء في كافة أنحاء العالم، حيث سيتمكنون من تحسين حياتهم اليومية وذلك بفضل التقنيات الجديدة والحلول الرقمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.