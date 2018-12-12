هواتف الجيل الخامس تُباعد بين اليابان والصين

هسبريس ـ مُتابعة

قررت شركات الاتصالات الرئيسية في اليابان عدم استخدام أجهزة شركات صينية لتطوير شبكات هواتف محمول الجيل الخامس؛ بعد إعلان طوكيو حظرها على خلفية الشكوك الدائرة حول أمنها.

وستستغني "سوفت بنك" و"إن تي تي دوكومو" و"كي دي دي آي" عن التكنولوجيا الصينية لنشر البنية التحتية الخاصة بهواتف محمول الجيل الخامس.

الحال نفسه يهم العملاق الإلكتروني التجاري "راكوتين"، المتوقع أن تدخل قطاع الاتصالات العام المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "نيكي" اليابانية الاقتصادية.

ويتوافق حظر القطاع الخاص الياباني للشركات الصينية، مع استبعاد هذه الشركات من العقود العامة الحكومية، وهو الإجراء الذي أكده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ويأتي إجراء الحكومة اليابانية وسط الضغط الدولي المتزايد بشأن الشركات الصينية نتسجة الثغرات الأمنية المحتملة وصلتها بالاستخبارات في بكين.