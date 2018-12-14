"كانون" تطلق نظامها الجديد للتصوير في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت كانون عن طرح نظامها الجديد EOS R System في المغرب، وهو نظام يأتي خليفة لنظام EOS المعتاد، ومن المتوقع أن يوسّع النظام الجديد من تطوير أساليب التصوير الفوتوغرافي وتحسين زوايا التصوير مما سينتج عنه إمكانية التقاط صور لم يكن من الممكن التقاطها في وقت سابق.

محسّن للعدسات بتصميم جديد

بداية من عام 1987 كانت لنظام الـEOS شهرته في مجال التصوير والمرئيات بشكل عام بما في ذلك نظام Cinéma EOS الخاص بالأفلام. أما النظام الجديد فقد أخذ كل هذا إلى مستوى أعلى كثيرًا من أي وقت مضى، حيث أخذ جميع مميزات نظام EOS المعتاد وأضاف عليها المزيد من التحسينات فيما يخص الأداء. كما أتى النظام الجديد للكاميرات (نظام الصميم) مع ماونت جديد للعدسات باسم RF Mount والذي أتى كتحديث للـEF Mount المعتاد.

الماونت الجديد بنظام بصري (Optical System) محسن ومزود بحافة خلفية تصل مسافتها إلى 20 ملمتر وسيصل وسعها إلى 54 ملمتر، وتلك المواصفات ستجعل الكاميرات الجديدة بنظام EOS R قادرة على استضافة عدسات ذات تصميمات مختلفة. كذلك سيأتي الماونت الجديد بفتحة اتصال من نوع 12-Pin والتي ستحسن من الاتصال ونقل الطاقة بين جسم الكاميرا والعدسة بشكل غير مسبوق، كما أن العدسات الجديدة ستحصل بدورها على تصميمات جديدة والتي ستقود إلى جودة صور جديدة واستخدامات أكثر.

وأعلن أمين دجواهرا، المدير الرئيسي للمبيعات والتسويق B2C في كانون وسط وشمال أفريقيا، “أن كانون وعندما كشفت عن نظام EOS لأول مرة منذ 30 سنة كانت بهذا ترسل رسالة واضحة إلى الجميع أن مستقبل التصوير الفوتوغرافي سيكون مشرقًا، واليوم وبعد 30 سنة ما زالت الشركة ملتزمة بوعدها بتغيير واقع التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك من تحسينات اللكاميرات، العدسات وكافة متعلقات التصوير".

جودة أكبر

نظام EOS-R System بكل ما في جعبته إضافات قد تمت إعادة هندسته من الصفر ليكفّي حاجات كافة المصورين وصنّاع الأفلام، نظام EOS-R وبجانب الـRF Monut وتقنية الـDual Pixel CMOS AF يعملون سويًا على تشكيل أفضل تجربة بصرية وأفضل جودة تأثير بجانب تقنية الـAutofocus الخاصة بكانون والتي كانت الأولى من نوعها في العالم، إضافة إلى ذلك نجد التواصل السريع بين الكاميرا والعدسة، كل هذه العوامل ستؤدي في النهاية إلى صورة بجودة أكبر وتفاصيل أكثر إضافة إلى الكاميرات والعدسات المحسنة.

تتيح كاميرات الـEOS-R التصوير في أكثر الإضاءات ضعفًا مع تحقيق أعلى وضوح وتركيز على الجسم الذي سيتم تصويره والفضل هنا يعود إلى تقنية الـDual Pixel CMOS Af، كذلك سيوفر EOS-R المرونة في التقاط الصور بدون إصدار أية أصوات، كما ستتوفر فيه إمكانية الإخراج والإدخال بسهولة من وإلى الكاميرا. أما عن نظام Cinéma EOS فسيتيح للمصورين التصوير بدقة 4K مع مخرج 10-bit أو HDMI.