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كُتّاب وآراء
تايوان توقف استخدام ثالث أجيال الهواتف الذكية
تستعد تايوان، في نهاية هذا العام، لإغلاق شبكات الهاتف المحمول للجيل الثالث (3G)، علي الرغم من أنه لا يزال هناك نحو 200 ألف مستخدم لهذه الخدمة من أصل 6.4 مليون مستخدم، حسب ما أفادت شركات في قطاع الاتصالات.
وكانت رئيسة لجنة الاتصالات الوطنية، تشان تينج، قد قالت في أكتوبر الماضي أمام البرلمان أن الجزيرة أنهت خدمات الجيل الثاني في عام 2017 ، بعد إطلاق هواتف الجيل الرابع (4G) في عام 2013 ، كما تخطط لإطلاق شبكات الجيل الخامس (5G) بحلول عام 2020.
وتخطى عدد مستخدمي هواتف الجيل الرابع (4G)، عدد السكان البالغ نحو 23.7 مليون نسمة، في مارس من هذا العام، وفقا لبيانات المستخدمين في الجزيرة.
ووفقا للبيانات التي نشرتها شركة أبحاث السوق السويدية (Tefficient) في يوليوز 2018 ، فإن تايوان تعد البلد الثاني في العالم، بعد فنلندا، في استخدام بيانات الجوال لتوفير الاتصال بالإنترنت، بمتوسط شهري قدره 12.3 جيجابايت في الشهر، خلال عام 2017.
يذكر أن التأخر في إطلاق شبكات الجيل الخامس (5G)، في تايوان، سيضعها في مرتبة أقل من دول أخرى في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وفي الصين، تلقت شركات تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكوم، تراخيص شبكات الجيل الخامس (5G)، كما أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، إطلاق هواتف الجيل الخامس (5G)، بحلول عام 2019.