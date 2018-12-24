رشيد أولاد المدني .. مبتكر طنجاوي يعيد الحياة إلى الهواتف العمومية

هسبريس - عبد الواحد استيتو

حاصلٌ على المرتبة الأولى في مسابقة الاختراع المنظمة من لدن جامعة الحسن الثاني، وفي مسابقة الابتكار المنظمة من لدن الجمعية المغربية للبحوث التنموية، إضافة إلى جائزة أحسن حل مبتكر خلال مسابقة أقيمت بمصر.

يصارع المبتكر رشيد أولاد المدني، وهو من مواليد حي القصبة بمدينة طنجة، سنة 1971، الصعوبات والإكراهات كي يوصل ابتكاراته إلى آفاق عالمية، بكثير من الإصرار والتحدي الذي لا ينضب.

آخر ابتكارات رشيد حاز على دعم من صندوق الضمان المركزي برعاية الجمعية المغربية للبحت التنموي، ويتحدث عنه رشيد قائلا "المشروع يروم إعادة استعمال الهواتف العمومية التقليدية التي نجدها في الأسواق وفي مخادع الهاتف وإدخال تحسينات جذرية عليها من حيث المظهر والتصميم الداخلي والخارجي للحصول على جهاز أوتوماتيكي يعمل بطريقة آلية".

ويضيف رشيد واصفا بالتفصيل ميزات ابتكاره: "هذا الهاتف ستكون له عدة خاصيات؛ أهمها أنه يخول للمستعمل الحصول على طريقة جديدة لشحن رصيد الهاتف النقال والإنترنيت آليا ومن دون تدخل أي شخص، حيث يكفي تحديد قيمة التعبئة والشركة ورقم الهاتف. كما أنه سيكون سهل الاستعمال ومتوفرا في كل الأماكن العمومية، مثل المستشفيات والمصحات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الأماكن العامة طيلة ساعات اليوم وخلال سبعة أيام الأسبوع".

وعن كيفية فوزه بالمسابقة، يقول رشيد: "بعد الرحلة الأولى من التقييم، استطعت المرور إلى المرحلة الثانية التي أقيمت بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء أمام لجنة التحكيم المكونة من 26 إطارا وخبيرا ومهتما بالميدان، حيث تمكنت من المرور إلى الدور الثالث والمرور أمام لجنة أخرى بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط. وبتوفيق من الله، استطاع مشروعي التتويج والحصول على دعم خاص من صندوق الضمان المركزي برعاية الجمعية المغربية للبحت التنموي".

بالموازاة مع ذلك، يضيف رشيد، "ما زالت لدي عدة ابتكارات أخرى أعمل عليها حاليا، لكن بصفة متقطعة نظرا لالتزاماتي المهنية والعائلية، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها كل مبتكر كتوفر قطع والمواد الأولية والتكلفة الباهظة لبعض الآليات، وكذلك عدم توفر أماكن مخصصة للبحت العلمي والتطوير تسمح لحاملي الأفكار بإنجازها على أرض الواقع".

وعن شغفه بالابتكار، يقول رشيد في حديثه مع هسبريس: "هذا الشغف ليس وليد اليوم؛ فمنذ الصغر وأنا مولع بكل ما له علاقة بالابتكار وكل ما هو ذاتي الحركة، فتجدني أول من يطرق الباب إذا علمت أن جهازا قد تعطل لدى أحد الأقارب حاملا مفتاح البراغي، على الرغم من أنني لم تكن لي أي دراية عن طريقة عمله. أما أيام الأحد والعطل فكنت أعتبرها كانت مناسبة لزيارة أسواق الخردة للبحث عن أي جهاز إلكتروني يمكن إصلاحه وإعادة استعماله".