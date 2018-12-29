"فوكسكون" تايوان تقصد الهند لتصنيع هاتف "أيفون"

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم شركة فوكسكون التايوانية المتخصصة في مجال الإلكترونيات إقامة خطوط إنتاج جديدة في مصنعها بالقرب من مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، لتصنيع بعض طرازات هواتف أيفون، حسب ما أفادت تقارير نقلا عن مصادر مطلعة على هذه الخطط.

وتقيم شركة فوكسكون حاليا مصانع لها في ولايتي تاميل نادو وأندارا براديش. وتتعلق الخطة الجديدة لشركة فوكسكون، التي أطلق عليها اسم "بروجيكت فروت"، بتوسيع مصنع الشركة في مدينة سريبرومدور، قرب تشيناي، بغرض تصنيع هواتف ذكية؛ بينها بعض طرازات هاتف أيفون، ويجري العمل لتنفيذ هذه الخطة بالفعل منذ عام.

وفي الوقت الحالي، يتم تصنيع بعض هواتف أيفون مثل (6 إس) و(إس إي) بواسطة شركة تايوانية أخرى، هي ويسترون، في مدينة بنجالورو بكارناتكا.

وأفادت التقارير بأنه من المقرر الاعلان عن المشروع الجديد يوم 24 يناير المقبل، عندما تكشف ولاية تاميل نادو النقاب عن استثمارات جديدة خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار المزمع في الولاية خلال الشهر المقبل.