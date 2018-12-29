24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:09
|18:31
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"
- بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي
- "بيت الصحافة" يشعل ليل طنجة بقصائد الشعر
- في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي
- عائلة "المذبوحة" بإفران
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فوكسكون" تايوان تقصد الهند لتصنيع هاتف "أيفون"
تعتزم شركة فوكسكون التايوانية المتخصصة في مجال الإلكترونيات إقامة خطوط إنتاج جديدة في مصنعها بالقرب من مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، لتصنيع بعض طرازات هواتف أيفون، حسب ما أفادت تقارير نقلا عن مصادر مطلعة على هذه الخطط.
وتقيم شركة فوكسكون حاليا مصانع لها في ولايتي تاميل نادو وأندارا براديش. وتتعلق الخطة الجديدة لشركة فوكسكون، التي أطلق عليها اسم "بروجيكت فروت"، بتوسيع مصنع الشركة في مدينة سريبرومدور، قرب تشيناي، بغرض تصنيع هواتف ذكية؛ بينها بعض طرازات هاتف أيفون، ويجري العمل لتنفيذ هذه الخطة بالفعل منذ عام.
وفي الوقت الحالي، يتم تصنيع بعض هواتف أيفون مثل (6 إس) و(إس إي) بواسطة شركة تايوانية أخرى، هي ويسترون، في مدينة بنجالورو بكارناتكا.
وأفادت التقارير بأنه من المقرر الاعلان عن المشروع الجديد يوم 24 يناير المقبل، عندما تكشف ولاية تاميل نادو النقاب عن استثمارات جديدة خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار المزمع في الولاية خلال الشهر المقبل.