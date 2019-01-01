المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار

هسبريس - و.م.ع

اختير المخترع المغربي، ماجد البوعزاوي، عضوا في اللجنة الدولية لاختيار المؤهلين لوسام الشرف "للعلوم والابتكار"، وهي مبادرة من طرف منتدى المخترعين برومانيا تروم مكافأة الأشخاص الذين يتوفرون على مزايا خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وعلم لدى المخترع المغربي أن هذا الوسام المرموق من درجة فارس، ضابط أو قائد يمنح للأشخاص الحاصلين على نتائج باهرة في مجال العلوم والابتكار، أو الذين يدعمون الابتكار.

ومن بين أعضاء لجنة الاختيار الدولية يتواجد 18 من كبار الشخصيات المعترف بها دوليا لعملهم المتميز في مجال الاختراع والعلوم ورؤساء معارض الاختراع في ماليزيا، وبولندا، وكندا، وروسيا، والبرازيل وأندونيسيا.

ويروم منتدى المخترعين الرومانيين، وهو جمعية غير ربحية برومانيا يترأسها البروفسور أندراي فيكتور ساندو، دعم وتحفيز التطوير وتثمين الأنشطة الإبداعية العلمية والتقنية والثقافية والفنية، ومشاكل حقوق التأليف والنشر لأعضائها، وتنويع البحوث والتطوير التكنولوجي والتصميم والإنجازات العلمية والإنتاج الجزئي.

ويعد هذا المنتدى، الذي تأسس عام 2003 من طرف مجموعة من أساتذة الجامعات، ونخبة من المخترعين والباحثين من مركز الجامعة في اياسي، والذي يسهر على تنظيم المعرض الأوروبي للاختراع، مؤسسة بحث وتطوير معتمدة من الهيئة القومية للبحوث العلمية.