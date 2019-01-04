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الرئيسية | عالم التقنية | "آبل" تخفض توقعاتها لمبيعات مطلع السنة الجديدة

"آبل" تخفض توقعاتها لمبيعات مطلع السنة الجديدة

"آبل" تخفض توقعاتها لمبيعات مطلع السنة الجديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 04 يناير 2019 - 04:05

راجعت شركة "آبل" الأمريكية توقعاتها للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب انخفاض مبيعات "آي فون" والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وأشار العضو المنتدب للشركة تيم كوك، في رسالة للمستثمرين، إلى أن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجديد يمكن أن تشهد تحقيق مبيعات بنحو 84 مليار دولار؛ أقل بكثير عن 89 مليار التي كان يتوقع تحقيقها سابقا.

وقال كوك: "رغم اننا كنا نتوقع بعض التحديات في الأسواق الصاعدة الهامة، لكننا لم نكن قادرين على توقع حجم التباطؤ الاقتصادي وبخاصة في الصين. تخفيضنا للإيرادات جاء بشكل كبير بسبب ما حدث في الصين فيما يتعلق بآي فون وماك وآي باد".

وأبرز أيضا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات تسبب في صعوبة المبيعات خارج الولايات المتحدة. بينما من المقرر أن تنشر "آبل" النتائج النهائية بشأن أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2018.

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