24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سبيك .. دعوات التكفير
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين
رصيف الصحافة: "السويسري الداعشي" متزوج بمغربية ويجالس الخمر (5.00)
"سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)
- برلمانيّون وحقوقيون ينتصرون لـ"مثلي مراكش" في مواجهة "التشهير" - (160)
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين - (118)
- ماء العينين: بريئة مِن ارتداء "البيكيني" .. وسأقاضي مَن يمس سمعتي - (102)
- رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة - (89)
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"آبل" تخفض توقعاتها لمبيعات مطلع السنة الجديدة
راجعت شركة "آبل" الأمريكية توقعاتها للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب انخفاض مبيعات "آي فون" والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وأشار العضو المنتدب للشركة تيم كوك، في رسالة للمستثمرين، إلى أن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجديد يمكن أن تشهد تحقيق مبيعات بنحو 84 مليار دولار؛ أقل بكثير عن 89 مليار التي كان يتوقع تحقيقها سابقا.
وقال كوك: "رغم اننا كنا نتوقع بعض التحديات في الأسواق الصاعدة الهامة، لكننا لم نكن قادرين على توقع حجم التباطؤ الاقتصادي وبخاصة في الصين. تخفيضنا للإيرادات جاء بشكل كبير بسبب ما حدث في الصين فيما يتعلق بآي فون وماك وآي باد".
وأبرز أيضا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات تسبب في صعوبة المبيعات خارج الولايات المتحدة. بينما من المقرر أن تنشر "آبل" النتائج النهائية بشأن أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2018.