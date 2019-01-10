شركة "آبل" تعتزم خفض إنتاج الهواتف الجديدة

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية لصناعة المنتجات الإلكترونية خفض خطتها لإنتاج هواتف "اي فون" جديدة بنسبة 10% على مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

وذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن هذه الخطوة تشير إلى أن آبل تتوقع تراجع قطاع الاتصالات هذا العام.

وأفاد المصدر نفسه بأن آبل طلبت، الشهر الماضي، إنتاج هواتف "اي فون" أقل من المقرر للربع الممتد من يناير الجاري حتى مارس المقبل.

وبحسب الخطة المعدلة فإنه سوف يتم خفض إنتاج هواتف "آي فون" القديمة والجديدة لتتراوح ما بين 40 و 43 مليون وحدة خلال الربع الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة لإنتاج ما بين 47 و 48 مليون وحدة.

ويمثل العدد الجديد تراجعا بنسبة أكثر من 20% عن عدد الوحدات التي باعتها آبل خلال نفس الربع من عام 2018؛ وبلغت 52.21 مليون وحدة.