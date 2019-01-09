"فليكسباي" .. أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي

هسبريس ـ مُتابعة

قدمت شركة "Royole" الصينية هاتفها الجديد "FlexPai"، وهو أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي في العالم، وذلك في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام حاليا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".

وأوضحت الشركة الصينية، في بيان، أنها المرة الأولى التي تقدم فيها شاشتها "الثورية والمرنة" في هذا المعرض. كما أبدى مؤسس الشركة بيل ليو أمله في أن تساعد التكنولوجيا التي طورتها "Royole" على "تقديم نموذج جديد للمستقبل" في هذا القطاع.

ويعتبر "FlexPai"، الذي تم تقديمه رسميا ببكين، "مزيجا بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي" وتسعى الشركة من خلاله لـ"كسر المفهوم التقليدي للعملاء عن الهواتف الذكية".

ويبلغ حجم شاشة الهاتف 7.8 بوصات ويمكن طيها حتى 180 درجة، في عملية يمكن تكرارها أكثر من 200 ألف مرة، وفقا لما أكدته "Royole" التي أبرزت أن "الشاشة لا يمكن أن تتعرض للكسر أو الخدش بسهولة، لتنهي بذلك عهد شاشات الهواتف الذكية المكسورة".

ويعمل الهاتف بمعالج "كوالكوكم سنابدراجون 855"، ويحتوي على كاميرتين بدقة 16 و20 "ميغابيكسل". وبحسب الصفحة الرسمية للشركة الصينية يتراوح سعر بيع الهاتف الجديد بين 1318 دولار للنسخ التي تتمتع بذاكرة مساحتها 128 جيغابايت، و1469 دولار لنسخة الـ256 جيغابايت.