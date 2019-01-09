24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:17
|18:40
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صرخة دوار القراقب
- قصبة غيلان .. أثرٌ تاريخيٌّ يرزح في طنجة تحت "الإهمال والنسيان"
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة
- هندي يجمع ثروة من بيع القمامة.. تعرف على قصته
- الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية
نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)
الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)
- "حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة - (111)
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة - (108)
- أغاني الراب المغربي تتحول إلى ساحة ضروس لحرب "الكلاشات" - (63)
- أسرة التعليم تُطالب الوزير أمزازي بحمايتها من تصوير هواتف التلاميذ - (62)
- خدمات رخيصة تقود مهاجرات إفريقيات إلى "سوق الجنس" في البيضاء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فليكسباي" .. أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي
قدمت شركة "Royole" الصينية هاتفها الجديد "FlexPai"، وهو أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي في العالم، وذلك في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام حاليا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".
وأوضحت الشركة الصينية، في بيان، أنها المرة الأولى التي تقدم فيها شاشتها "الثورية والمرنة" في هذا المعرض. كما أبدى مؤسس الشركة بيل ليو أمله في أن تساعد التكنولوجيا التي طورتها "Royole" على "تقديم نموذج جديد للمستقبل" في هذا القطاع.
ويعتبر "FlexPai"، الذي تم تقديمه رسميا ببكين، "مزيجا بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي" وتسعى الشركة من خلاله لـ"كسر المفهوم التقليدي للعملاء عن الهواتف الذكية".
ويبلغ حجم شاشة الهاتف 7.8 بوصات ويمكن طيها حتى 180 درجة، في عملية يمكن تكرارها أكثر من 200 ألف مرة، وفقا لما أكدته "Royole" التي أبرزت أن "الشاشة لا يمكن أن تتعرض للكسر أو الخدش بسهولة، لتنهي بذلك عهد شاشات الهواتف الذكية المكسورة".
ويعمل الهاتف بمعالج "كوالكوكم سنابدراجون 855"، ويحتوي على كاميرتين بدقة 16 و20 "ميغابيكسل". وبحسب الصفحة الرسمية للشركة الصينية يتراوح سعر بيع الهاتف الجديد بين 1318 دولار للنسخ التي تتمتع بذاكرة مساحتها 128 جيغابايت، و1469 دولار لنسخة الـ256 جيغابايت.