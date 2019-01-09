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الرئيسية | عالم التقنية | "فليكسباي" .. أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي

"فليكسباي" .. أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي

"فليكسباي" .. أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 19:40

قدمت شركة "Royole" الصينية هاتفها الجديد "FlexPai"، وهو أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي في العالم، وذلك في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام حاليا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".

وأوضحت الشركة الصينية، في بيان، أنها المرة الأولى التي تقدم فيها شاشتها "الثورية والمرنة" في هذا المعرض. كما أبدى مؤسس الشركة بيل ليو أمله في أن تساعد التكنولوجيا التي طورتها "Royole" على "تقديم نموذج جديد للمستقبل" في هذا القطاع.

ويعتبر "FlexPai"، الذي تم تقديمه رسميا ببكين، "مزيجا بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي" وتسعى الشركة من خلاله لـ"كسر المفهوم التقليدي للعملاء عن الهواتف الذكية".

ويبلغ حجم شاشة الهاتف 7.8 بوصات ويمكن طيها حتى 180 درجة، في عملية يمكن تكرارها أكثر من 200 ألف مرة، وفقا لما أكدته "Royole" التي أبرزت أن "الشاشة لا يمكن أن تتعرض للكسر أو الخدش بسهولة، لتنهي بذلك عهد شاشات الهواتف الذكية المكسورة".

ويعمل الهاتف بمعالج "كوالكوكم سنابدراجون 855"، ويحتوي على كاميرتين بدقة 16 و20 "ميغابيكسل". وبحسب الصفحة الرسمية للشركة الصينية يتراوح سعر بيع الهاتف الجديد بين 1318 دولار للنسخ التي تتمتع بذاكرة مساحتها 128 جيغابايت، و1469 دولار لنسخة الـ256 جيغابايت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابو علي الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:00
اين العرب من هذا اي قرن نستيقد الله اعلم.......
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-3
2 - Kamal Deutschland الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:04
الغرب ودول آسيا تتطور وتعطيي أهمية للبحث العلمي ونحن قوم لاننفع العالم بشيئ، سوى المواضيع التافهة والتفرقة والعنصرية والحقد والإفتخار بأشياء تافهة.حتى حنا في المغرب درنا أكبر قصرية ديال الكسكس وأكبر طاجين وأكبر براد في العالم.
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9
3 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:11
سأحدث ابي اذا بإمكانه بيع الثور الأسود الأسبوع المقبل حتى أشتريه . لقد عشقته من اول نضرة هههه
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-1
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