24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القناع (5.00)

  2. هشام الفقيه.. زارع الأمل! (5.00)

  3. اقتطاعات الاجور (5.00)

  4. باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬ (5.00)

  5. "سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | شركة "آي بي إم" تقدم أول حاسوب كمي تجاري

شركة "آي بي إم" تقدم أول حاسوب كمي تجاري

شركة "آي بي إم" تقدم أول حاسوب كمي تجاري
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 02:35

قدمت شركة "اي. بي. ام. IBM" للتكنولوجيا أول حاسوب كمي للاستخدام التجاري، وهو نظام معلوماتي أسرع ألف مرة عن الحواسيب العملاقة الموجودة حاليا.

وقدمت الشركة ابتكارها الجديد في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. ويمكن للجهاز الجديد حل المشكلات الاكثر تعقيدا ومعالجة كميات هائلة من البيانات.

وكانت الحواسيب الكمية الموجودة حاليا تقتصر على معامل الابتكار، ولكن "كيو سيستم وان" هو الاول الذي يشمل المكونات الالكترونية ومكونات التبريد في حزمة واحدة.

ويبلغ ارتفاع الجهاز اكثر من مترين ونصف، وبه اسطوانه يمكنها استحضار تصاميم من "الخيال العلمي"؛ تم ابتكارها بالتعاون مع شركتي "ماب بروجكت اوفيس" و"يونيفرسال ديزاين ستوديو" البريطانيتن.

ولم تعلن "اي. بي. ام." حتى الآن عن سعر هذا الحاسوب العملاق، ولكنها أشارت إلى أنه سيوفر خدمات حوسبة كمية مرتبطة بالتخزين السحابي لمن سيرغب في هذا النظام المختلف تماما عن الحوسبة التقليدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.