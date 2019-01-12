شركة "آي بي إم" تقدم أول حاسوب كمي تجاري

هسبريس ـ مُتابعة

قدمت شركة "اي. بي. ام. IBM" للتكنولوجيا أول حاسوب كمي للاستخدام التجاري، وهو نظام معلوماتي أسرع ألف مرة عن الحواسيب العملاقة الموجودة حاليا.

وقدمت الشركة ابتكارها الجديد في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. ويمكن للجهاز الجديد حل المشكلات الاكثر تعقيدا ومعالجة كميات هائلة من البيانات.

وكانت الحواسيب الكمية الموجودة حاليا تقتصر على معامل الابتكار، ولكن "كيو سيستم وان" هو الاول الذي يشمل المكونات الالكترونية ومكونات التبريد في حزمة واحدة.

ويبلغ ارتفاع الجهاز اكثر من مترين ونصف، وبه اسطوانه يمكنها استحضار تصاميم من "الخيال العلمي"؛ تم ابتكارها بالتعاون مع شركتي "ماب بروجكت اوفيس" و"يونيفرسال ديزاين ستوديو" البريطانيتن.

ولم تعلن "اي. بي. ام." حتى الآن عن سعر هذا الحاسوب العملاق، ولكنها أشارت إلى أنه سيوفر خدمات حوسبة كمية مرتبطة بالتخزين السحابي لمن سيرغب في هذا النظام المختلف تماما عن الحوسبة التقليدية.