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الرئيسية | عالم التقنية | أرباح شركة "نيتفليكس" تتخطى 1.2 مليار دولار

أرباح شركة "نيتفليكس" تتخطى 1.2 مليار دولار

أرباح شركة "نيتفليكس" تتخطى 1.2 مليار دولار
هسبريس - إفي
الجمعة 18 يناير 2019 - 17:45

ضاعفت منصة "نيتفليكس" الرقمية أرباحها للعام المالي 2018 لتحقق مليار و211 مليون دولار.

وحصل المساهمون في الشركة 2.68 دولار لكل سهم في مقابل أرباح بـ1.25 دولار للسهم في 2017.

وكانت أرباح الشركة في 2017 قد بلغت 558 مليون دولار.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام المنصرم وحده 134 مليون دولار، أي أقل من 186 دولار التي حققتها في نفس الفترة من 2017.

وبلغ عدد المشتركين في المنصة الرقمية للترفيه بنهاية العام المنصرم 129 مليون شخص منهم 58.5 مليون في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 15 يناير الماضي أنها تنوي رفع قيمة اشتراكها بنسب تتراوح بين 13 و18% في عدة أسواق، بينها السوق الأمريكي وعدة دول لاتينية وبمنطقة الكاريبي.

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