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الرئيسية | عالم التقنية | 500 تلميذ يتنافسون في المسابقة الوطنية للروبوت

500 تلميذ يتنافسون في المسابقة الوطنية للروبوت

500 تلميذ يتنافسون في المسابقة الوطنية للروبوت
هسبريس - و. م. ع
الأحد 03 فبراير 2019 - 04:50

تنظم جمعية "لوب" للعلوم والتكنولوجيا، بشراكة مع أكاديمية "بلاي أكاديمي"، يوم السبت المقبل بالدار البيضاء، الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية للروبوت، بمشاركة قرابة 500 تلميذ.

وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أنه سيتنافس في هذه المسابقة 44 فريقا مكونا من 2 إلى 10 تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 9 و16 سنة، من مختلف مدن ومناطق المملكة، سعيا منهم إلى الحصول على إحدى المراكز الستة الأولى المؤهلة إلى النهائيات الإقليمية والدولية للمسابقة.

وتتمحور مسابقة هذه السنة، المنظمة بالمدرسة المركزية للدار البيضاء، حول الفضاء تحت مسمى "أنتو أوربيت"، بحيث يخوض التلاميذ تحديات تتعلق بالفضاء، وتطوير حياة نساء ورجال الفضاء عبر الروبوت.

وتسعى هذه المسابقة أيضا إلى إبراز قيم العمل الجماعي وهندسة الروبوت، وسيتم التطرق لذلك أمام لجنة تحكيم.

وبالمناسبة، تنظم أيضا مسابقة الفئات الصغرى المتمثلة في عرض الأطفال (ما بين 6 و8 سنوات) لمجسمات تمثل رحلتهم للعيش على سطح القمر.

وتعتبر مسابقات الفئات الصغرى عالميا إحدى أهم التظاهرات الخاصة بعلم الروبوت، وتهدف إلى تنمية قدرات الأطفال في مجالات عدة، ويشارك فيها أكثر من 250 ألف طفل من حوالي 90 بلدا حول العالم.

وتعتمد المدرسة المركزية للدار البيضاء، التي تندرج ضمن شبكة دولية للمدارس المركزية (فرنسا، الصين، الهند، المغرب) بيداغوجية حديثة في تكوين مهندسين من مستوى علمي عال ومستوى ثقافي متعدد ومنفتح على العالم.

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