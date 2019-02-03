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كُتّاب وآراء
موقع يكشف اختراق 770 مليون عنوان إلكتروني
كشف باحث في مجال أمن الانترنت أن هناك قرابة 770 مليون عنوان بريد إلكتروني، فضلا عن الملايين من كلمات المرور، تم اختراقها في إطار عملية خرق واسعة النطاق لأمن البيانات.
وحث الباحث تروي هانت في تدوينة على شبكة الانترنت مستخدمي جميع خدمات البريد الإلكتروني إلى التحقق بشكل فوري بشأن ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تعرضت للسرقة ضمن كلمات المرور المسروقة، وذلك من خلال منصة للتحقق الأمني تحمل اسم "Have I been pwned".
وكشف هانت، الذي قام بتأسيس موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم، أن هناك 772 مليون و904 آلف و991 عنوان بريد إلكتروني، فضلا عن 21 مليون و222 ألف و975 كلمة مرور، تم تخزينها على خدمة الحوسبة السحابية "ميجا"، ويقوم قراصنة الانترنت بتداولها في الوقت الحالي.
وكتب هانت أن هذه البيانات "هي نتاج سلسلة من عمليات الاختراق الأمني للبيانات الشخصية من جانب آلاف المصادر"، مؤكدا أن هذه هي أكبر عملية اختراق للبيانات يتم رصدها بواسطة منصة التحقق الامني الخاصة به.
وأوضح هانت أنه توصل إلى المعلومة بشأن الاختراق الأمني من مصدر خاص به، وذكر أن هذا المصدر أبلغه بوجود "منتدى للقرصنة الإلكترونية" يتم استخدامه لتبادل هذه البيانات الخاصة بمستخدمي البريد الإلكتروني.