معدل ولوج المغاربة للنت ساعتان ونصف .. و"واتساب" المفضّل

هسبريس - مصطفى شاكري

بيانات مثيرة تلك التي كشفتها مؤسسة "هوت سويت" (Hootsuite)، الرائدة في تتبع معدلات استخدام شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والشراء الإلكتروني عبر العالم، بخصوص انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال سنة 2019، حيث احتل ترتيبا محوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بعدما سجل معدلا شاملا بلغ 58.4 نقطة من أصل 100 نقطة.

وكشف تقرير المؤسسة الدولية، المعنون بـ "الحالة الرقمية في العالم لسنة 2019"، عن كون نسبة استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل المغاربة وصلت إلى 62 في المائة، أي ما يعادل 22.57 مليون مغربي، مسجلة نموا مطردا قدره 0.03 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، علما أن المملكة تفوقت على المعدل العالمي الذي حددته المنظمة في 57 بالمائة.

ساعتان و33 دقيقة معدل استعمال شبكة الأنترنت كل يوم

وأوضح التقرير السنوي، الذي يستند على بيانات رسمية صادرة عن مختلف المؤسسات العالمية في مجالي التسويق والأنترنت، أن معدل استعمال شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب يصل إلى ساعتين و33 دقيقة في اليوم الواحد، حيث تبلغ نسبة ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية 86 في المائة كل يوم، في حين يلج 11 في المائة إليها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و2 في المائة مرة واحدة خلال الشهر، بينما لا يوجد أي مغربي لا يستعمل شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أقل من مرة واحدة في الشهر.

"واتساب" و"فايسبوك" و"يوتيوب".. مواقع مفضلة لدى المغاربة

وبخصوص استعمال مواقع التواصل الاجتماعي (Social media) من قبل المغاربة، أكدت بيانات التقرير أن "واتساب" يحتل المركز الأول بنسبة قدرها 87 في المائة، متبوعا بموقع "فيسبوك" بنسبة 76 في المائة، يليه "يوتيوب" بنسبة وصلت إلى 60 في المائة، ثم "أنستغرام" بـ 45 في المائة، و"فايسبوك ميسنجر" بنسبة 43 في المائة، وكذلك "سْناب شات" بـ 25 في المائة، فضلا عن "تويتر" بـ 17 في المائة، و"سكايْب" بـ 15 في المائة، إلى جانب "لينكدن" (5 في المائة فقط) و"فايبر" (3 في المائة).

اشتراكات الهاتف النقال تتعدى المعدل السكني للمغرب

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير السنوي إلى كون اشتراكات المغاربة في الهاتف النقال تتجاوز المعدل الأصلي للساكنة، بعدما سجلت ما يقارب 44 مليون شخص، أي ما يعادل 120 في المائة من السكان، بزيادة تقدر بمليونين عن سنة 2018. أما نشاط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصل إلى 17 مليونا، أي ما قدره 47 في المائة، محققا بذلك نموا يصل إلى 6.3 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. في حين بلغ عدد مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من الهاتف النقال 16 مليونا، بزيادة قدرها 44 في المائة.

إقبال مكثف على الهواتف الذكية

وعرّج التقرير الدولي على استعمال المغاربة للأجهزة التكنولوجية الحديثة، حيث أوضح أن نسبة المواطنين الذين يستعملون الهاتف النقال، بغض النظر عن طبيعة العلامة التجارية، تصل إلى 96 في المائة، بينما تبلغ نسبة استعمال الهواتف الذكية (Smart Phones) إلى 57 في المائة. وتقدر نسبة استعمال الحواسيب (Laptops) وسط الساكنة بـ 25 في المائة، دون إغفال الأجهزة اللوحية (Tablettes)، التي يصل معدل استعمالها إلى 14 في المائة، وكذلك جهاز التلفزيون الذي بلغ استخدامه نسبة قياسية قدرت بـ 87 في المائة.

هيمنة الرجال على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

أما استعمال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفئات العمرية، فأبرزت مؤسسة "هوت سويت" أن 20 في المائة من الرجال يستعملون تطبيقات "أنستغرام" و"فايسبوك" و"فايسبوك ميسنجر"، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة. أما النساء فلم تتعدى النسبة 14 في المائة. وبخصوص الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، فبلغت نسبة الاستعمال نحو 4.8 في المائة، فيما وصلت النساء إلى 4.6 في المائة. وبخصوص استعمال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النساء، اللائي تتجاوز أعمارهن 65 سنة، فقد وصلت النسبة إلى 0.6 في المائة، فيما سجلت النسبة 1.2 في المائة في صفوف الرجال.

ضعف عمليات الشراء الإلكتروني

وفيما يخص الشراء الإلكتروني، فقد ظل المغاربة يتذيلون التصنيف الدولي؛ إذ لم تتعد النسبة 2 في المائة فقط، تشكل النساء 0.9 في المائة، والرجال نحو 3.2 في المائة. أما عدد الحِسابات الإلكترونية داخل المؤسسات المالية والبنكية فقد وصلت إلى 29 في المائة، فيما لا يتجاوز عدد المغاربة الذين يتوفرون على بطاقة الائتمان نسبة 0.2 في المائة؛ تشكل النساء 0.10 في المائة منها، والرجال 0.3 في المائة. وقد حصلت المملكة على ترتيب متوسط بخصوص البنيات التحتية الخاصة بشبكة الأنترنت، بعدما سجلت 55.73 نقطة من أصل 100 نقطة في العالم.

"فايسبوك" أول موقع يحصل على بيانات المغاربة

في المقابل، لفت التصنيف الدولي إلى كون الموقع الأزرق "فايسبوك" يتمكن من الحصول على معلومات 17 مليون مغربي عبر وسيلة الإعلانات الإشهارية، يشكل البالغون من العمر أكثر من 13 سنة ما قدره 60 في المائة، تتوزع بين 36 في المائة للنساء و64 في المائة للرجال. في حين يستقي موقع "أنستغرام" المعلومات عن 4 ملايين مغربي.

والأمر نفسه ينطبق على موقع "تويتر"، الذي يحصل على بيانات نحو 454 ألف شخص، وكذلك موقع "سناب شات" الذي يحصل على معلومات 2.95 مليون مغربي، تشكل النساء نحو 66 في المائة منهم، ثم موقع "لينكدن" الذي يحصل على بيانات 2.3 مليون شخص.