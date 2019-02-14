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الرئيسية | عالم التقنية | الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت"

الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت"

الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت"
هسبريس - رويترز
الخميس 14 فبراير 2019 - 14:40

قال الفاتيكان إن رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث التقى بالبابا فرنسيس لمناقشة أخلاقيات استخدام الذكاء الصناعي وسبل سد الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة.

وتحدث رئيس عملاق التكنولوجيا العالمي وزعيم الكنيسة الكاثوليكية، البالغ من العمر 81 عاما، لنحو 30 دقيقة في مقر إقامة البابا.

وجاء في بيان أنهما "بحثا الذكاء الصناعي في خدمة الصالح العام، وأنشطة تستهدف سد الفجوة الرقمية التي لا تزال قائمة على المستوى العالمي".

وأبلغ سميث، البالغ 60 سنة من العمر، صحيفة "لو أوبزيرفاتور رومانو" التي يصدرها الفاتيكان، في مقابلة، بأن هناك حاجة إلى قوانين أخلاقية قوية جديدة كي لا تسقط تطورات تكنولوجية مثل الذكاء الصناعي في الأيدي الخطأ.

وقال الفاتيكان إن "الأكاديمية البابوية من أجل الحياة" سترعى مع مايكروسوفت جائزة لأفضل رسالة دكتوراه في 2019 يكون موضوعها "الذكاء الصناعي في خدمة الحياة البشرية".

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1 - ثعلب الصحراء الخميس 14 فبراير 2019 - 15:18
ومتى سيؤطر فقهاءنا الدكاء الصناعي أيضا يا ترى؟؟؟
أين مفتي السعودية و مفتي مصر من هذا التأطير؟؟
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