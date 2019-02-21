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الرئيسية | عالم التقنية | تقديم أحدث هواتف "شاومي" بـ 3 كاميرات خلفية

تقديم أحدث هواتف "شاومي" بـ 3 كاميرات خلفية

تقديم أحدث هواتف "شاومي" بـ 3 كاميرات خلفية
هسبريس - إفي
الخميس 21 فبراير 2019 - 03:15

قدمت شركة التكنولوجيا الصينية "شاومي" هاتفها الذكي الجديد "Mi 9"، الذي تسعى من خلاله لمنافسة عمالقة السوق، آبل، سامسونغ وهواوي، والذي يمتاز بثلاث كاميرات خلفية.

وخلال الحدث، الذي بثته الشركة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من الصين، جرى عرض تفاصيل الهاتف الجديد، الذي يبلغ سمكه 7.61 ملم ووزنه 173 غراما، بشاشة "Full HD+" يبلغ حجمها 6.4 بوصة.

ويمتاز الهاتف بامكانياته الضخمة لعشاق التصوير، بثلاث كاميرات خلفية بينها واحدة بدقة 48 ميغابيكسل، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" تصل إلى 12 جيغابات.

ويعمل الهاتف الجديد لشاومي منخفض التكلفة بمعالج Snapdragon 855 القوي، القادر على الوصول إلى ترددات تصل إلى 2.75 جيغاهيرتز، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 3300 ميليأمبير، مع وظيفة الشحن "فائقة السرعة".

أما بالنسبة للسعر، فإن أرخص إصدار من الجهاز، بذاكرة عشوائية 6 جيغابايت وقدرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيغابايت، سيطرح في السوق بسعر 2999 يوان (446 دولار)، في حين أن أغلى إصدار، بذاكرة عشوائية 12 جيغابايت وقدرة تخزين داخلية 256 جيغابايت، سيكلف 3999 يوان (594 دولار).

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