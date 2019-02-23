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كُتّاب وآراء
هذه طرق قراءة رسائل تطبيق "واتساب" المحذوفة
تمكنت "واتس آب" من إسعاد مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، العام الماضي، عبر إضافة ميزة حذف الرسائل المحرجة بعد إرسالها.
ولكن تلك الرسائل المحرجة لا يتم محوها بشكل دائم من واتس آب، وهناك عدد من الطرق السهلة والمثيرة للدهشة، للحصول على الرسائل المحذوفة.
ويمكن حذف الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية في واتس آب، عبر ميزة متوفرة في هواتف أندرويد وiOS وويندوز. ومع ذلك، فإن الرسالة المخزنة على هاتفك، يمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في تطبيق المراسلة.
ولقراءة رسالة محذوفة، قم بحذف تطبيق واتس آب وتحميله مجددا من متجر التطبيقات. وبمجرد تسجيل الدخول، سيظهر لك خيار استعادة المحادثات من النسخة الاحتياطية، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو أنها لم تُحذف أبدا.
وحتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الجهات الخارجية، فرصة للكشف عن رسائل واتس آب بعد حذفها، حيث يجري الاحتفاظ بسجل يضم جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات الهاتف، بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات واتس آب. ولكن، لن يكون ذلك ممكنا، ما لم تتفاعل مع الإشعار لقراءتها.
ويمكن أيضا إعادة تشغيل هاتفك لإعادة ضبط سجل الإشعارات، لإلغاء أي فرصة للتجسس على الرسائل المحذوفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على المستخدمين توخي الحذر من تقديم إشعارات واتس آب إلى شركات تابعة لجهات خارجية، نظرا لأنها تنطوي على مخاطر أمنية كبيرة.