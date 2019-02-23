24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. لغات تدريس العلوم بالمغرب اليوم: أزمة فهم! (5.00)

  4. لما تتحول مباريات كرة القدم إلى تعصب وانتقام (5.00)

  5. الشرطة توقف معتدٍ على حرس مستشفى الناظور‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | هذه طرق قراءة رسائل تطبيق "واتساب" المحذوفة

هذه طرق قراءة رسائل تطبيق "واتساب" المحذوفة

هذه طرق قراءة رسائل تطبيق "واتساب" المحذوفة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 23 فبراير 2019 - 13:54

تمكنت "واتس آب" من إسعاد مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، العام الماضي، عبر إضافة ميزة حذف الرسائل المحرجة بعد إرسالها.

ولكن تلك الرسائل المحرجة لا يتم محوها بشكل دائم من واتس آب، وهناك عدد من الطرق السهلة والمثيرة للدهشة، للحصول على الرسائل المحذوفة.

ويمكن حذف الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية في واتس آب، عبر ميزة متوفرة في هواتف أندرويد وiOS وويندوز. ومع ذلك، فإن الرسالة المخزنة على هاتفك، يمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في تطبيق المراسلة.

ولقراءة رسالة محذوفة، قم بحذف تطبيق واتس آب وتحميله مجددا من متجر التطبيقات. وبمجرد تسجيل الدخول، سيظهر لك خيار استعادة المحادثات من النسخة الاحتياطية، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو أنها لم تُحذف أبدا.

وحتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الجهات الخارجية، فرصة للكشف عن رسائل واتس آب بعد حذفها، حيث يجري الاحتفاظ بسجل يضم جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات الهاتف، بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات واتس آب. ولكن، لن يكون ذلك ممكنا، ما لم تتفاعل مع الإشعار لقراءتها.

ويمكن أيضا إعادة تشغيل هاتفك لإعادة ضبط سجل الإشعارات، لإلغاء أي فرصة للتجسس على الرسائل المحذوفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على المستخدمين توخي الحذر من تقديم إشعارات واتس آب إلى شركات تابعة لجهات خارجية، نظرا لأنها تنطوي على مخاطر أمنية كبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.