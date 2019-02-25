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كُتّاب وآراء
"يوليفون" تكشف هاتفا بـ"كاميرا 48 ميغابيكسل"
أعلنت شركة Ulefone عن هاتفها الذكي T3 الفاخر الجديد خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC19 بمدينة برشلونة الإسبانية.
وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 48 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا تعمل كوحدة 3D Tof.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي T3 على معالج Helio P90 SoC وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيغابايت.
كما يزخر الهاتف الجديد بشاشة قياسها 6.3 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 ملي أمبير ساعة، مع دعم وظيفة الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0.